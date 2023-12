Ibarra y Macri presentaron una nueva cautelar a dos días de las elecciones en Boca

Las elecciones en el Club Atlético Boca Juniors serán llevadas a cabo el domingo 17 de diciembre y los socios podrán elegir entre las fórmula oficialista, liderada por Juan Román Riquelme, o la lista opositora, conformada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Sin embargo, la oposición presentó ante la jueza una medida cautelar para que los más de 13.000 socios cuestionados voten en mesas aparte.La jueza Alejandra Abrevaya deberá dar a conocer cuál será la resolución en referencia al último pedido de la oposición, en un nuevo capítulo de la batalla judicial que comenzó hace más de un mes y que incluyó suspensiones, conferencias y movilizaciones. A pesar de todas los inconvenientes, esta vez los comicios no corren riesgo y las elecciones serán llevadas a cabo el domingo.La medida presentada por el binomio Ibarra-Macri exige que los 13.364 socios xeneizes, los cuales denuncian que pasaron de la categoría adherentes a socios activos de manera sospechosa, voten en mesas diferenciadas al resto del padrón. Si el pedido es aceptado por la jueza Abrevaya, las urnas de estos hinchas solamente se abrirán en caso de que el triunfo oficialista sea por una cantidad menor a ese número de votos diferenciados.Por otro lado, en caso de darse una brecha mayor al número de socios cuestionados en el resultado de las elecciones del domingo, esos más de 13 mil votos no se contabilizarán. Este pedido ya había sido propuesto por Walter Krieger, actual abogado de boca, pero al no haber acuerdo entre partes, no se concretó.