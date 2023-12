Riquelme le ganó a Macri (y Milei) por 30 puntos y es el presidente de Boca

El oficialismo apeló esta decisión ante la Cámara Civil de Apelaciones, Sala E, y denunciaron "el accionar de aventureros que demuestran no tener limites en atropellar a la ley, la ética y la moral con tal de conseguir su fin que no es otro que perjudicar al socio y al Club Atletico Boca Juniors". Sin embargo, el pedido fue desestimado.

Juan Román Riquelme, el ídolo xeneize, y Mauricio Macri, expresidente de Boca y de la Nación, compitieron este domingo en las elecciones de Boca Juniors, una votación que estuvo teñida por la intromisión de la Justicia porteña. Y los hinchas respaldaron al Diez, al conseguir más del 65 por ciento de los votos. Seguí minuto a minuto las repercusiones de la elecciónLos comicios se desarrollaron este domingo entre las 9 y las 18 en La Bombonera y eran 94.118 los socios habilitados para elegir a la nueva dirigencia. Hubo una participación de más de 45 mil personas, y sorprendió la ausencia de Macri.Luego del cierre de los comicios, minutos después de las 18, se conoció que en las mesas "observadas" votaron 6.800 socios y socias, del total de más de 13 mil que figuraban en el padrón electoral señalado señalado por la oposición y "apartados" por decisión de la Justicia. La ausencia de la mitad de ese número evidencia que el resultado de la elección no parece estar influido por ese porcentaje de los socios señalados. Cerca de las 20.30 y con más del 50% escrutado la tendencia era más que irreversible: Juan Román Riquelme 65%, Andrés Ibarra 35%.El pasado viernes, a horas de realizarse las elecciones, la jueza Alejandra Abrevaya (la misma que había suspendido el acto electoral previsto para el 3 de diciembre) hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el candidato a presidente por la oposición, Andrés Ibarra, y resolvió que 13.364 socios - observados inicialmente por haber sido presuntamente mal incluidos en el padrón- voten por separado.De este modo, la Justicia tuvo un nuevo guiño de complicidad con la agrupación que tiene como líder a Mauricio Macri y un revés con Juan Román Riquelme, postulante a presidente por el oficialismo, quien pretendía hacer cumplir el estatuto del club al esgrimir que no se le puede negar el derecho a voto a ningún socio activo con la cuota al día y con dos años -al menos- desde su alta luego del guiño de la Cámara Civil de Apelaciones.El oficialismo, no obstante, había sugerido a través de sus abogados la alternativa de que los socios observados votaran por separado durante el fallido intento de conciliación que se realizó una vez que la propia Abrevaya decidiera la suspensión de las elecciones previstas inicialmente para el pasado 3 de diciembre. Sin embargo, la oposición se había negado porque por esos días pretendía que esos 13.364 socios cuestionados no votaran bajo ningún punto de vista.Los socios observados, que representan aproximadamente el 14 por ciento del padrón, son aquellos que lograron la condición de activos plenos entre el 1 de agosto y el 30 de noviembre de 2021.El principal argumento era que "no hicieron la fila" y se habían "salteado" a los socios adherentes que esperan ser habilitados.El entrevero judicial recién se resolvió el lunes pasado, cuando la Cámara Civil de Apelaciones decidió revocar el fallo de la magistrada y darle curso a los comicios para este domingo. Sin embargo, Abrevaya -recusada, apartada y más tarde repuesta en la causa- volvió al centro de la escena este último viernes para avalar la solicitud del ala macrista y designó como veedor a Silvio Freschi.Esto generó un nuevo revuelo en el mundo Xeneize y en las redes sociales surgieron muchas críticas al fallo de Abrevaya. Los hinchas mostraron preocupación porque Freschi estaba habilitado a filmar a aquellos socios que se encuentran en las mesas observadas. Lo cierto es que este domingo quedó expuesto que las acusaciones de la oposición no solo carecían de sustento, sino que ese padrón tan señalado y cuestionado no tiene una implicancia de peso en el resultado electoral.