Martín Suárez, el candidato de Sergio Massa, ganó las elecciones en Tigre

El club Tigre también eligió autoridades el domingo y fue el candidato apoyado por Sergio Massa,, quien se impuso contra el opositor Javier Ferreira con el 78% de los votos.El candidato oficialista contaba con el apoyo de Massa pero también de Néstor "Pipo" Gorosito, ex DT de Tigre y de una relación muy cercana con el ex candidato a presidente de Unión por la Patria.Mientras que Ferreira encabezó una lista opositora que, como en Boca, reflejó una alianza entre el expresidente Mauricio Macri y el presidente Javier Milei.También participaron dirigentes cercanos al ex vicegobernador radical Daniel Salvador y el concejal macrista Ramon Lanús.Como contracara de lo que le sucedió al presidente de la Nación Javier Milei en Boca donde fue recibido por abucheos, Sergio Massa acudió al club Tigre a votar y los hinchas lo recibieron con aplausos y cálidos saludos.