Elecciones en Boca Juniors: Milei votó en La Bombonera en medio de abucheos de los hinchas

Qué vergüenza ver imágenes de señores que dicen ser hinchas de Boca, cuando en realidad son tremendos maleducados y no espontáneos, insultando al presidente de la República en vez de festejar que vaya a votar por el futuro de nuestro querido club. Lo que vimos, lamentablemente,… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) December 17, 2023

En medio de abucheos de los hinchas, el presidente Javier Milei votó este domingo a la mañana en los comicios xeneizes que enfrentan a Juan Román Riquelme, uno de los máximos ídolos del club, con Mauricio Macri, ex mandatario de Boca Juniors.Milei ingresó al estadio por el hall central que da a la calle Brandsen pasadas las 10 y luego accedió a la cancha por uno de sus rincones, a través de un sector especial dispuesto por la seguridad de Boca y su custodia personal. Lo vio poca gente, pero sonaron varios chiflidos.En esos metros hasta la carpa, el Presidente de la Nación se dejó ver luciendo una capucha y rodeados de sus custodios. Luego de votar sin hacer fila, varios hinchas empezaron a abuchearlo y a gritarle: “El club es de los socios. Pusiste toda la casta, chorro. Afuera ajustador".Un par de horas después, el candidato Ibarra repudió el trato por parte de los hinchas a Milei. Lo mismo hizo Mauricio Macri: "Son tremendos maleducados y no espontáneos", dijo.Milei ya expresó su apoyo a la fórmula Ibarra-Macri. De hecho, le hizo un guiño al ex mandatario cuando se refirió a la chance de que Martín Palermo sea el futuro entrenador del primer equipo si es que la oposición termina como ganador en las elecciones.En este marco, se desarrollan los comicios en el club. Hasta el momento 19.000 socios ya emitieron su voto. Los hinchas todavía tienen tiempo hasta las 18.