Ya con algunas críticas, la UCR debate qué hacer frente al DNU de Javier Milei

Desde anoche la UCR se encuentra en estado deliberativo tras el DNU de Javier Milei que propuso una profunda e inédita apertura y desregulación de la economía y el senador nacional radical, Martín Lousteau,Lousteau afirmó en X (ex Twitter) que "el presidente debería reemplazar este inválido DNU por una ley espejo que se pueda votar por capítulos, y convocar a extraordinarias para darle tratamiento urgente".En este sentido, el senador agregó: "Así las reformas positivas, que tendrán consenso, podrán sancionarse y las que no lo sean, evitarse. Toda otra alternativa, ya sea no hacer ninguna reforma o hacer las que no deberíamos, es mala para el presente y el futuro de los argentinos".Anoche, antes de tomar una posición Lousteau decidió enviar de manera urgente a los equipos técnicos del partido el voluminoso texto del decreto de necesidad y urgencia para que sea analizado de manera pormenorizada y se emita una conclusión que servirá de base para que la Unión Cívica Radical tome una posición orgánica. Son, entonces, dos definiciones clave: esperar para tener una opinión fundada y tener plantear una posición partidaria, según consignó Infobae.Más allá de la decisión de no precipitar una definición sin estudiar a fondo el DNU y sus implicancias políticas, económicas e institucionales, dirigentes reconocidos del radicalismo plantearon miradas críticas sobre el decreto que anunció Javier Milei. Distinto a lo que ocurrió con Lousteau, el presidente del bloque de la Cámara de Diputados, Rodrigo De Loredo, el del Senado, Eduardo “Peteco” Vischi, y los cinco gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), y Carlos Sadir (Jujuy). De ellos no surgió ninguna declaración pública.“Opinar en caliente es opinar solo sobre títulos. A partir de la publicación del decreto, vamos a estudiarlo con la seriedad que pide a gritos el momento”, afirmó el diputado nacional Fabio Quetglas.La diputada, alineada con Lousteau, tuvo una definición clave: “Ni el ex Presidente Carlos Menem, que lideró un partido mayoritario cuando implementó el proceso de privatización y reforma del Estado lo hizo así. Porque en democracia, ni con Decretos de Necesidad y Urgencia se hace así. Suponiendo que la crisis económica habilita a privatizar la Constitución y vaciar de poder político y control institucional al Congreso Nacional. No. Así no”.En la misma línea, se expresó otro integrante de Evolució,: “Me parece buenísimo el decreto desregulador del presidente Javier Milei, incluso muchos de los artículos como derogación de Alquileres, de abastecimiento o los registros automotores digitales, son proyectos que coinciden con los que presente en el Congreso. Pero Decreto no deroga Ley”.