Aguiar tras los despidos de empleados públicos: "Desde ATE no vamos a aceptar ni un solo despido"

El secretario general de ATE nacional, habló sobre el decreto que dio de baja a 7 mil empleados públicos y dijo que el gobierno de Javier Milei "ha decidido la máxima precarización sin precedentes" y adelantó la posibilidad d un paro general."La única necesidad del presidente es poder cumplir con sus mandantes que fueron cuatro o cinco grupos empresarios que hasta le redactaron el 90% de los artículos de este decreto", apuntó el referente sindical de los estatales en declaraciones a AM 750 e insistió:".Aguiar insistió en que los empresarios "son los únicos esperanzados con estos primeros días del gobierno de Milei" y reprochó: "No existen circunstancias extraordinarias que permitan reemplazar al Congreso en su función de legislar, pero menos aún de necesidad y urgencia"., remarcó sobre el decreto 84/2023 publicado este martes en el Boletín Oficial y reiteró: "Estamos frente a un ataque que no tiene antecedentes y tenemos que responder en consecuencia".El referente sindical recordó que planean una movilización en todo el país para este miércoles 27, comenzando la concentración a partir de las 11hs en Talcahuano y Lavalle, y adelantó que se avanza hacia un paro general."Los trabajadores en todos los casos, independientemente de cuándo firmaron el contrato y la modalidad que tenga esa vinculación contractual, realizan tareas indispensables, cumplen roles que resultan esenciales para garantizar el funcionamiento de todos los organismos", justificó Aguiar.Luego, sostuvo que "cuesta encontrar antecedentes en la administración pública de un ataque de esta magnitud a todos los derechos laborales" e insistió: "".Si alguien está afectando la paz social es el propio gobierno, que decide dejar a miles de familias en la calle en este momento", sostuvo y adelantó:Con respecto a las próximas acciones a tomar, más allá de la movilización mencionada, desde el sindicato de trabajadores estatales también se presentó un amparo que fue declarado admisible por la Justicia y que, según manifestó el secretario general, esperan que sirva para "poner un freno" al decreto a través de una medida cautelar."A todas luces inconstitucional y se debe declarar su nulidad absoluta e insanable. Tiene que actuar la Justicia", sostuvo Aguiar y concluyó explicando que ATE atacará la medida en tres planos: desde el Congreso, mediante presentaciones judiciales y en la calle.