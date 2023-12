Un diputado mendocino de JXC asumió y sesionó desde una playa del Caribe

El Diputado mendocino Miguel Ronco pidió sesionar de forma virtual desde Playa del Carmen, México, donde está de vacaciones. En Mayo tuve que denunciarlo en el INADI y pedir que realice tareas comunitarias por tratar a los docentes de "tramposos", "deshonestos" y "estafadores".🧵 pic.twitter.com/dTjSe6YsYb — Lautaro Jimenez (@LautaroJimenezB) December 26, 2023

Miguel Ángel Ronco, diputado provincial de Mendoza por Juntos por el Cambio que asumió en el cargo el pasado 6 de diciembre, presentó desde sus vacaciones en Playa del Carmen, México, una nota en la que le pidió permiso a la Cámara de Diputados para sesionar de forma virtual, lo cual despertó un críticas de sus colegas y derivó en la limitación del uso de la plataforma digital.El ex intendente del departamento mendocino de Rivadavia y actualmente integrante del bloque oficialista Cambia Mendoza, generó una fuerte polémica al comunicarle a la Legislatura de Mendoza que no concurriría físicamente a sesionar desde el 15 hasta el 29 de diciembre. Por este motivo, solicitó conectarse de manera remota con el fin de no sufrir descuentos salariales y concatenar su viaje con las vacaciones oficiales que tienen los legisladores en enero.”, sostiene en el mensaje que Ronco le envió al presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, licenciado Andrés Lombardi, el pasado 13 de diciembre.Ffue el legislador del Frente de Izquierda,quien hizo pública la carta del diputado mendocino donde pide formalmente la salida del país. “En Mayo tuve que denunciarlo en el INADI y pedir que realice tareas comunitarias por tratar a los docentes de “tramposos”, “deshonestos” y “estafadores””, advirtió Jiménez en su cuenta de X (ex Twitter).“El cambio de Reglamento para que Legisladores puedan sesionar en forma virtual se hizo en la fase 1 del ASPO en la pandemia de Covid 19, con el objeto de seguir sesionando y trabajando en comisiones. Jamás imaginamos que alguien tendría el tupé de pedir sesionar desde el Caribe”, recordó el legislador.Según consignó el portal MDZ online, R, las autoridades de la Cámara limitaron la posibilidad de conectarse a distancia a las sesiones.