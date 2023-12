El Senado conformó siete comisiones sin el kirchnerismo y desde Unión por la Patria cruzaron a Villaruel

Iremos a las comisiones a trabajar y a representar los intereses de nuestros mandantes como indica la democracia y sus instituciones.



Le guste a quien le guste. pic.twitter.com/bS44XnMi0p — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) December 29, 2023

, cuando comiencen las sesiones extraordinarias, la senadora opositora Juliana Di tullio salió a cruzar a la vicepresidenta y titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel.Según el documento que lleva la firma de Villarruel, y que ya fue cursado a los presidentes de cada uno de los bloques, se formalizaron las comisiones de Acuerdo, Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales, Presupuesto y Hacienda, Legislación General, Relaciones Exteriores y Culto y Asuntos Administrativos y Municipales.La presentaciónDesde la Presidencia de la Cámara le habían pedido los nombres de los senadores que iban a participar al jefe del interbloque, José Mayans, pero todavía no fueron entregados.La falta de nombres kirchneristas en las comisiones tiene que ver con la discusión que lleva adelante el presidente de esa bancada con las autoridades del Senado respecto de la representatividad que tiene que tener Unión por la Patria teniendo en cuenta que es el bloque mayoritario, con 33 senadores sobre 72.“Ellos acordaron y se unieron en la discusión para ser una mayoría, pero no son un bloque sino que conformaron un acuerdo para quedarse con más lugares. Está bien, pero las reglas no son esas y no se puede hacer lo que cada uno quiera”, explicó un legislador de UxP.El problema es que se espera para el próximo miércoles un plenario de comisión para empezar a debatir el proyecto de ley de Boleta Única. Al respecto, desde Unión por la Patria señalan que no tiene validez porque aún no están designados los senadores de esa fuerza política para las comisiones y se frene el debate.A través de su cuenta de X, la senadora naciona por Unión por Patria salió a cruzar a la Vicepresidenta al advertir: "La presidenta del Senado junto a la UCR, el PRO, partidos provinciales y algunos que son senadores gracias a la boleta del Partido Justicialista"."Iremos a las comisiones a trabajar y a", remarcó Di Tullio.La oposición kirchnerista si pudo aportar en la estratégica bicameral de DNU en dondea pesar de que desde UxP remarcaban que tener el 50% de los lugares, es decir, cuatro senadores.En esta comisión estarán presentes Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y María Teresa González por el bloque de Unión por la Patria. La senadora Silvia Sapag, que había sido propuesta junto a sus colegas, fue la que quedó excluida.Por La Libertad Avanza se designó a Juan Carlos Pagotto, quien buscan que ocupe la presidencia de la comisión pero tiene como contra que por usos y costumbres nunca la preside un legislador recién llegado al Congreso de la Nación.El representante del radicalismo será el chaqueño Víctor Zimmermann mientras que por el PRO será el presidente de ese bloque, Luis Juez. Los últimos dos lugares de la comisión que deberá debatir el Decreto de Necesidad y Urgencia 70 que deroga 326 leyes y modifica otras tantas, quedaron para el salteño Juan Carlos Romero del bloque Cambio Federal y el correntino ex kirchnerista Carlos Espínola del bloque Unidad Federal,.Para que esta comisión pueda empezar a debatir el DNU que anunció en cadena nacional el presidente Javier Milei,hace falta ahora que la Cámara de Diputados aporte los nombres de los ocho legisladores que deberán ser designados en la misma.