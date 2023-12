Ley Ómnibus: quiénes son los 17 diputados con los que LLA debe acordar para poder aprobarla

El gobierno de Javier Milei necesita 129 votos en la Cámara Diputados para aprobar la reforma del Estado y junto al PRO sólo reúne 80, aunque entre los últimos hay un grupo referenciado en Horacio Rodríguez Larreta que amenaza con romper. El presidente de la Cámara baja,, descarta en la negociación a 107 colegas: los 102 de Unión por la Patria (UP) y los cinco del Frente de Izquierda.Entre los 70 restantes representantes legislativos, La Libertad Avanza (LLA) necesita persuadir a 49 para abrir el recinto y hay dos bloques que, unidos, puede garantizárselos: la UCR, con 34 miembros; y Hacemos Coalición Federal, con 23. Esta última alianza fue creada este miércoles y la integran Cambio Federal, la Coalición Cívica y Hacemos por un País, el sello de los cordobeses. No será fácil que voten por unanimidad y en LLA descartan tres votos: el de la cordobesa Natalia De la Sota y los de la dupla que integran Esteban Paulón y Mónica Fein.Si la UCR o HCF no aportan la totalidad de sus votos, LLA tendrá que apelar al lote de partidos provinciales. Hay nueve en Innovación Federal, representantes de cuatro provincias: Misiones (cuatro), Salta (tres), Río Negro y Neuquén (con uno cada una). Tienen sus bloques de dos miembros las gobernaciones de San Juan y de Santa Cruz.De la UCR: Rodrigo De Loredo el cordobés preside el bloque UCR y que si bien milita en Evolución, el sector del presidente del UCR, Martín Lousteau, llegó al cargo con respaldo del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien mantiene una posición dialoguista con el gobierno.También la bonaerense Karina Banfi que va por su tercer mandato. Es vicepresidenta del bloque y una de las más experimentadas en la labor parlamentaria y encargada de contener a su tropa. Es aliada del presidente del Comité Provincia de Buenos Aires, el senador Maximiliano Abad. Ambos trabajaron con Patricia Bullrich, pero no apoyaron a Milei.Pamela Verasay leal a Cornejo y fue quien negoció para que el exgobernador de Jujuy, Gerardo Morales, no impusiera como jefe de bloque a Facundo Manes.La ex vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, Danya Tavela, la figura más cercana al exdiputado Emiliano Yacobitti, jefe de Evolución junto a Lousteau. Representa a la decena de votos de ese espacio, al que también pertenece el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.Martín Arjol. El misionero es el principal referente del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, una de las figuras fuertes del partido. Y Julio Cobos, el mendocino no responde a su gobernador y fue uno de los operadores de Morales para tratar de imponer a Manes como jefe de bloque. El grupo derrotado logró que fuera vicepresidente de la Cámara.También desde LLA deberán acordar con Hacemos Coalición Federal: Miguel Ángel Pichetto. Es el jefe del bloque y encargado de negociar entre una composición por demás heterogénea. Emilio Monzó. El bonaerense es el gestor del espacio y con oficio en la búsqueda de consensos. Juan López. Es el jefe de la Coalición Cívica, de línea directa con Elisa Carrió.Carlos Gutiérrez. Es el diputado más cercano al exgobernador Juan Schiaretti. Ignacio García Aresca. Es el jefe del bloque de Córdoba y el nexo principal con el gobernador Llaryora.Desde Innovación Federal: Pamela Caletti, la jefa del bloque y la principal referente del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.Carlos Fernández. Es el líder de los cuatro misioneros y quien recibe las órdenes del jefe de la provincia, el diputado Carlos Rovira.Agustín Domingo, es el único representante del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. Mientras que Rodrigo Llancafilo Lopez. Heredó la banca del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.Por Santa Cruz: Sergio Acevedo. Lidera la dupla que responde al gobernador, Claudio Vidal.De Producción y Trabajo: Nancy Picón. Preside la dupla que se referencia en el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego.