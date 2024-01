Pese a negar el cambio climático, Milei visitará la Antártida por una agenda ambiental de la ONU

El presidente Javier Milei ya definió el destino de su primer viaje como mandatario: irá a la Base Marambio, en la Antártida, para participar de un programa de control de la contaminación propiciado por Naciones Unidas, un tema ambiental que hasta ahora no había aparecido en su discurso político.El jefe de Estado decidió la visita a la base argentina tras recibir en Casa Rosada a Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), de Naciones Unidas. El objetivo del organismo es mantener el orden entre los intereses nucleares de los distintos países que tienen base en la Antártida.El viaje de Milei al continente blanco está previsto para el próximo 5 de enero, de acuerdo a lo consignado por la agencia Noticias Argentinas. No obstante, la principal variable para que se concrete será el clima, debido a que en la Antártida es un factor clave para determinar la viabilidad de una visita.Se espera que Milei viaje a la provincia sureña, pase allí la noche y si el viernes las condiciones son favorable volará a la Base Marambio.Durante el encuentro con Grossi, Milei escuchó los pormenores de la agenda global y la regional, y el interés de la ONU en un proyecto de control de contaminación en la Antártida. En paralelo, Naciones Unidas lleva adelante un plan similar en el Ártico.La Antártida es clave para el planteo porque contiene cerca del 80% del agua dulce y puede influir en el cambio climático. Un estudio publicado en 2022 por la revista científica The Cryosphere reveló el hallazgo de restos microscópicos de plásticos en la zona.Lo llamativo es que el presidente durante la campaña negó en más de una oportunidad el factor de contaminación humana sobre el cambio climático. De hecho, durante uno de los debates presidenciales sostuvo que se trataba de un "invento del socialismo".La canciller Diana Mondino protagonizó un impactante fallido cuando era consultada sobre la quita de subsidios y la preocupación de los jubilados. La funcionaria quedó expuesta luego de decir que los votantes se creyeron la propaganda mala del presidente Javier Milei cuando quería referirse al ex candidato Sergio Massa.disparó Mondino en un fallido cuando fue consultada sobre qué le diría a los jubilados que están preocupados por llegar a fin de mes y a la gente por la quita de subsidios en el transporte.Previamente, la canciller, que fue entrevistada en el aeropuerto mientras esperaba un vuelo, había asegurado que “Justamente, el gobierno de Javier Milei resolvió, el último jueves, un aumento del 45% en la tarifa del transporte urbano de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y llevar el boleto mínimo de 52,96 pesos a 76,92 pesos, a partir del este lunes.La decisión de subir las tarifas de base se tomó tras la reunión que mantuvieron el jueves por la tarde el ministro de Infraestructura y Transporte, Guillermo Ferraro y el secretario de Transporte, Franco Mogetta con integrantes de las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros y de la UTA (Unión Tranviarios Automotor).