Cristina Kirchner rechazó la detención de Maduro: Es un secuestro

En el pasado, la  Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 4, 2026

La expresidenta Cristina Kirchner criticó la captura de Nicolás Maduro, calificando el accionar de Estados Unidos como un "secuestro literal" que viola el Derecho Internacional.“Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EE.UU. volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir”, comenzó en la red social X.A su vez, remarcó: “En el pasado, la aplicación de la política del Gran Garrote (Big Stick) del corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe, especialmente en América Latina, justificando intervenciones militares directas o apoyos desembozados, a través de sus agencias de seguridad, a golpes de Estado y la consecuente instalación de dictaduras militares sangrientas, lejos de favorecer a EE.UU. generó en la región un sentimiento adverso hacia ese país”.En esa línea, advirtió: “Resulta insoslayable señalar que el objetivo perseguido y declarado públicamente por el gobierno de Donald Trump, al llevar adelante lo que denominó pomposamente como “Operación Resolución Absoluta”, no es “restablecer un gobierno democrático en la República de Venezuela”, ni “la lucha contra el narcotráfico”, sino apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional”.Este sábado, la expresidenta Cristina Kirchner recibió el alta en el Sanatorio Otamendi, tras haber estado internada durante dos semanas por un cuadro de apendicitis.