La Izquierda se movilizó contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela

El Frente de Izquierda y otras organizaciones marcharon a la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires en repudio a la detención de Nicolás Maduro en Venezuela.La protesta, convocada este sábado bajo el lema “Fuera yanquis de Venezuela y América Latina”, rechazó la intervención estadounidense.Las organizaciones repudiaron lo que califican como una “agresión imperialista”, y una violación a la soberanía sudamericana por parte de la administración de Donald Trump."Con la misma convicción que apoyamos toda la lucha del pueblo venezolano contra la dictadura de Maduro, hoy decimos que no creemos que de la mano de Trump, por más que nos diga que quiere pacificar, venga la paz y la democracia que reclaman los pueblos”, manifestó la diputada nacional Mónica Schlotthauer, del partido Izquierda Socialista, destacó en diálogo con EFE."Lo que quiere (Trump) es el petróleo, pero nosotros decimos que el petróleo es de nuestras tierras y Latinoamérica es para los trabajadores", agregó la dirigente.Por su parte, Pablo Almeida, dirigente de la corriente sindical ‘A Luchar’ y delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), dijo a EFE: “Rechazamos con toda nuestra fuerza esta nueva intromisión del imperialismo yanqui en el territorio latinoamericano, esta vez con un descaro que no se veía hace 36 años, desde la invasión a Panamá”.