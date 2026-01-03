ATE marcha este lunes a Plaza Italia en repudio a la intervención en Venezuela

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una movilización para este lunes 5 de enero en la Ciudad de Buenos Aires en rechazo a la intervención de Estados Unidos en Venezuela.La protesta se realizará desde las 17:00 en Plaza Italia, en el barrio porteño de Palermo, bajo la consigna “Fuera EE.UU. de América Latina”."Se creen los dueños del mundo y hay que frenarlos", expresó el dirigente Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, , quien calificó la intervención extranjera como una "violación flagrante del derecho internacional" que no puede ser tolerada por los países de la región.El sábado diversas organizaciones de izquierda y movimientos sociales ya se habían manifestado frente a la sede diplomática norteamericana.Cabe mencionar que el Gobierno de la Ciudad dispuso un refuerzo de seguridad en zonas diplomáticas ante la previsión de nuevas concentraciones durante el inicio de la semana.