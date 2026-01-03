04.01.2026 / Movilización

ATE marcha este lunes a Plaza Italia en repudio a la intervención en Venezuela

“Fuera EE.UU. de América Latina”, será la consigna principal. La entidad sindical rechaza el operativo militar que derivó en la captura de Nicolás Maduro.




La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una movilización para este lunes 5 de enero en la Ciudad de Buenos Aires en rechazo a la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

La protesta se realizará desde las 17:00 en Plaza Italia, en el barrio porteño de Palermo, bajo la consigna “Fuera EE.UU. de América Latina”.

"Se creen los dueños del mundo y hay que frenarlos", expresó el dirigente Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, , quien calificó la intervención extranjera como una "violación flagrante del derecho internacional" que no puede ser tolerada por los países de la región.

El sábado diversas organizaciones de izquierda y movimientos sociales ya se habían manifestado frente a la sede diplomática norteamericana.

Cabe mencionar que el Gobierno de la Ciudad dispuso un refuerzo de seguridad en zonas diplomáticas ante la previsión de nuevas concentraciones durante el inicio de la semana.

