Cristina Kirchner continuará internada sin fecha de alta confirmada

La expresidenta Cristina Kirchner sigue internada en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires, sin fecha de alta confirmada, y a la expectativa de distintos pedidos formulados por sus abogados al Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2) que verá modificada su conformación durante la feria de enero.Ese tribunal está integrado de manera habitual por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, pero durante la feria judicial, dos de sus integrantes (Barroetaveña y Hornos) inician su período anual de vacaciones.La nueva integración quedará conformada por Borinsky, a quien se sumarán la jueza Ángela Ledesma y el juez Guillermo Yacobucci, lo que cambia dos votos del tribunal.La titular nacional del Partido Justicialista, que cumple una condena de seis años de prisión por la denominada “Causa Vialidad”, fue ingresada de urgencia e intervenida quirúrgicamente el 20 de diciembre último, por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada.La defensa de la exmandataria intentará que durante la feria judicial de enero el tribunal revise decisiones ya adoptadas sobre su detención domiciliaria en San José 1111, que se vio restringida luego de una reunión con un gran número de economistas del peronismo.Los abogados de Cristina, encabezados por Carlos Beraldi, presentaron distintos pedidos para ampliar su régimen de visitas, retirar la tobillera electrónica y extender el tiempo habilitado para utilizar la terraza del edificio, solicitudes que fueron en principio rechazadas por la Justicia.Según el último informe del Sanatorio Otamendi, la titular del Partido Justicialista presenta una "lenta recuperación" debido a un cuadro de íleo posoperatorio (parálisis temporal del tránsito intestinal), lo que la mantiene con tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal.