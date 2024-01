Diputados conformará solo cuatro comisiones para debatir la Ley Ómnibus: quiénes son los candidatos para presidirlas

La Cámara de Diputados avanza en la conformación de las comisiones para tratar el proyecto de Ley Ómnibus que presentó el Ejecutivo nacional para las sesiones extraordinarias. El objetivo es debatirlo en el recinto el jueves 25 de enero.A pesar de los diferentes pedidos de los diferentes bloques de la oposición, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, decidió habilitar solamente cuatro comisiones y todas presididas por el oficialismo o por diputados alineados con la Casa Rosada.Así fue que Menem habilitó la comisión de Presupuesto y Hacienda que sería presidida por el diputado José Luis Espert —Avanza Libertad— y Relaciones Exteriores a cargo de Fernando Iglesias —PRO—. Aunque ambos legisladores forman parte de otros bloques, se encuentran alineados con la Casa Rosada.Las otras dos comisiones que se habilitaron son las de Asuntos Constitucionales, que estará a cargo del diputado libertario Nicolás Mayoraz y por último Legislación General que será presidida por el también libertario Gabriel Bornoroni. Estas dos comisiones son de vital importancia para dictaminar sobre los aspectos constitucionales del mega proyecto de ley. La Libertad Avanza, en este caso, busca acuerdo con otros sectores de la oposición en especial con el PRO y la UCR para poder avanzar e imponerse al bloque de Unidad Federal.Por otro lado, fuentes oficiales precisaron que la conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo de la Cámara de Diputados “no es prioridad”, por lo que no sería conformada hasta finales de febrero.El presidente de la Cámara de Diputados debió apurar el proceso porque su par en la Cámara de Senadores, la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no solamente ya conformó las comisiones sino que mañana buscará dictaminar el proyecto de ley de Boleta Única de Papel y una semana más tarde llevarlo al recinto para obtener la primera victoria parlamentaria del gobierno de La Libertad Avanza.Con esto Menem pone en marcha la maquinaria del debate de la norma pero generará varias quejas de parte de los bloques de la oposición. Desde la Unión Cívica Radical ya habían adelantado que un estudio preliminar de la norma que tiene más de 600 artículos debía ser debatida “por no menos de 20 comisiones”. Algo similar había adelanto Miguel Ángel Pichetto de Hacemos Coalición Federal.Por otro lado, también deberá enfrentar al bloque de Unión por la Patria que no preside ninguna de las comisiones a pesar de tener el 40% de los diputados de la Cámara Baja. A esto se le suma que el presidente del bloque, Germán Martínez, presentó una denuncia para que el Presidente Javier Milei vaya a la Justicia a declarar respecto de sus dichos de los legisladores que reciben “coimas”.