Charly, La Renga, Rada, Dárgelos y muchos otros artistas se expresaron en contra de la Ley Ómnibus de Milei

Un centenar de artistas -entre los que se encontraron Charly García, Rubén Rada, La Renga y Adrián Dárgelos de Babasónico- se mostró en contra del desfinanciamiento del Instituto Cultural de la Música (INAMU) enmarcado en la Ley Ómnibus que impulsó el presidente Javier Milei.En la tarde del jueves 4 de enero, un nuevo comunicado contra el desfinanciamiento cultural que propone Milei salió a la luz con la incorporación de más artistas en contra de la Ley Ómnibus, teniendo en cuenta que por la mañana también se había publicado un documento al respecto. "presentado a sesiones extraordinarias llamado 'Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos'", subrayaron en un comunicado oficial publicado por la Mesa de la Industria y Actividad Musical en Argentina.El proyecto de Milei no solo busca desfinanciar el INAMU, sino también el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP); y el cierre del Instituto Nacional del Teatro (INT) y del Fondo Nacional de las Artes (FNA). "(Cámara de Diputados y Senadores) donde la Ley 26.801 que crea el INAMU fue votada por unanimidad", pidieron en el comunicado.Alrededor de cien artistas firmaron el comunicado entre los más destacados se encuentran Charly García, Rubén Rada, Pedro Aznar, Fabiana Cantilo, La Renga, Adrián Dárgelos de Babasónicos, Eruca Sativa, Pipi Piazzolla, Gustavo Spinetta, Gustavo Santaolalla, Teresa Parodi, Jairo, Marilina Bertoldi, León Gieco, Lito Nebbia, Peteco Carabajal, entre otros.En el comunicado remarcaron que el INAMU, ente público no estatal, federalizó institucionalmente su conducción dado que la aprobación de la gestión la otorga la Asamblea Federal, es decir, los 23 gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. Además, también federalizó la elección de beneficiarios (los Consejos Regionales integrados por más de 80 asociaciones de músicas y músicos de todo el país elijen los proyectos a fomentar)."Estas dos características hicieron que el INAMU no tuviera ninguna denuncia desde su origen, como así también es un ejemplo de operatividad y eficiencia.", resaltaron.