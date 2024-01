Por qué Carlos Tévez y Susana Giménez podrían verse beneficiados por el blanqueo ómnibus de Milei

En el marco del tratamiento en plenario de comisiones del extenso proyecto de la Ley Ómnibus, impulsado por el diputado Javier Milei, ha trascendido la noticia de que figuras como Susana Giménez y Carlos Tévez podrían ser grandes beneficiarios del mismo. Según el análisis técnico realizado por los diputados de Unión por la Patria (UP) en relación al capítulo impositivo de esta ley, se vislumbra que el blanqueo propuesto podría condonar parte de la deuda de estas personalidades con el fisco argentino, específicamente en lo referente al impuesto a las grandes fortunas.

En un artículo publicado por El Destape escrito por Alan Longy se enfatizó que la Ley Ómnibus abarca diversos aspectos, entre ellos, un masivo perdón para aquellos que poseen bienes y dinero no declarados en el exterior o que no cumplieron con el pago de impuestos. Asimismo, ofrece beneficios a aquellos que no realizaron el aporte extraordinario a las grandes fortunas, también conocido como impuesto a la riqueza.Hay que recordar el impuesto a la riqueza fue aprobado a fines del 2020 como una medida única y excepcional en el contexto de la pandemia, afectando a aquellos con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos. Carlos Tévez, quien se encuentra entre los 10.000 argentinos alcanzados por esta obligación, se negó a pagarlo y llevó el caso a la justicia para evitar el tributo.En este marco, Carlos Castagneto, ex titular de la AFIP y actual diputado de UP, alertó sobre la moratoria propuesta, indicando que "los que no pagaron el impuesto a las grandes fortunas no pagarán intereses ni multas". Según el proyecto de blanqueo de Javier Milei, tanto Carlos Tévez como Susana Giménez podrían saldar su deuda en hasta 30 cuotas en pesos, con una condonación de intereses de hasta el 30% y la totalidad de las multas perdonadas, siempre y cuando se adhieran al programa de beneficios en un plazo de 120 días tras la aprobación del proyecto.El ex director de la AFIP sostuvo que este blanqueo favorece a un grupo reducido de personas con grandes fortunas, sin ofrecer beneficios a la población en general. El bloque peronista se encuentra analizando los distintos tramos del proyecto con sus equipos técnicos, identificando a algunos de los famosos beneficiados."Con el proyecto de blanqueo de Javier Milei, el DT de Independiente y la diva de los teléfonos podrían pagar la deuda en hasta 30 cuotas en pesos, con condonación de intereses de hasta 30% y con la totalidad de las multas perdonadas. De aprobarse el proyecto, se da un plazo de 120 días para que los morosos se adhieran al programa de beneficios", se lee en El Destape..