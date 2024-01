Guillermo Francos adelantó que van a modificar "algunos errores" de la ley ómnibus

La Cámara de Diputados continúa este miércoles el debate del proyecto de ley de ómnibus en un plenario de comisiones con la exposición del ministro del Interior,, quien analiza el tema electoral, ambiente y turismo. Más tarde es el turno de la titular de la cartera de Seguridad,se refiera a los puntos de la iniciativa referidos a su función.En el inicio de su discurso, que comenzó a las 9,. “Nosotros venimos a plantear modificaciones en el sistema político argentino, que entendemos que pueden ayudar a generar un proceso de transformación en la vinculación de la política con el pueblo”, remarcó el ministro.Tras los cuestionamientos durante la ronda de preguntas, el ministro del Interior se permitió un comentario descontracturado que rompió la tensión del plenario: “Agradezco los comentarios. Percibo que hay un apoyo muy grande al proyecto, soy un intuitivo”, ironizó Francos.Y sumó: “Hay temas más prioritarios que otros pero todos hacen sobre la situación de emergencia de la Argentina. Me encuentro casi semanalmente con distintos gobernadores y sé del impacto de la derogación del impuesto a las ganancias.”.Además, hizo referencia a la elección de los diputados y la reforma que plantea la Ley para que la Provincia de Buenos Aires alcance los 20 representantes en la Cámara Baja. “Hay provincias que se quedan con un diputado y en la Provincia de Buenos Aires deberían incrementarse en 20 diputados aproximadamente”, señaló y agregó: Hay distritos que están sobrerrepresentados en función de su cantidad de habitantes y otros que están subrepresentados”Asimismo, hizo referencia a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatoria (PASO), que el presidente Javier Milei busca eliminar a través de la ley. “”. “Pretendemos trasladarle a los partidos políticos la tarea de organizar y financiar las internas para elegir a sus candidatos. Las PASO es un sistema que se instaló y que sirvió en algún momento, pero que se convirtió en un instrumento anodino que no sirve a sus fines”, explicó.En esa línea, el ministro aclaró que se propone disminuir el financiamiento del estado a los partidos políticos:Todo esto tendrá que estar declarado, por supuesto. Pero que cada agrupación política tenga la libertad de tener su financiamiento, sin que esté a cargo del Estado”.“Hoy tenemos 791 partidos políticos con capacidad de participar en elecciones nacionales. Tenemos que dar la discusión sobre el sentido para la política argentina de tener tantas agrupaciones, que no aportan al funcionamiento del sistema democrático”, concluyó sobre el tema.Además de Francos, también expondrá Patricia Bullrich desde las 14, y cerca de las 16, funcionarios del Ministerio de Economía que hablarán sobre cuestiones impositivas, fiscales, deuda, defensa de la competencia y energía, según el cronograma previsto.