Vidal respaldó a Milei y defendió el ajuste: "No tiene más remedio que implementar un plan de shock económico

La diputada de Juntos por el Cambio y vicepresidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales,respaldó el gobierno del presidente Javier Milei y no tiene otra alternativa que “implementar un plan de shock económico”.“Creo que se está trabajando, los diputados hacemos preguntas, propuestas, mejoras, es nuestro trabajo, es una ley grande sobre muchos temas distintos, pero estamos haciendo lo que tenemos que hacer”, señaló la legisladora declaraciones a Cadena 3 en referencia al debate de la ley ómnibus en comisiones.En ese sentido, aseguró: “queremos proponer mejoras y no todos los temas tienen la misma urgencia y es importante que el gobierno fije prioridades”.“Estoy de acuerdo con el DNU, lo prevé la Constitución y todos los gobiernos lo han usado, es una herramienta válida y el contenido es el correcto, nadie duda que deben garantizarse los 180 días de clases;(...)”, reiteró respecto al mega decreto de Milei.Al tiempo que consideró que el Presidente no tiene el dilema del gradualismo atribuido al gobierno de Mauricio Macri, ya que “Argentina no tiene más capacidad de tomar crédito, no se puede seguir emitiendo porque corremos el riesgo de una hiperinflación y no se pueden aumentar más impuestos,”.