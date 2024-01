Gobernadores de JxC se reunieron con Francos y Caputo y condicionaron su apoyo a la Ley Ómnibus

Los ministros del Interior, Guillermo Francos, y de Economía, Luis Caputo, se reunieron este viernes con los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) a fin de considerar aspectos del proyecto de la Ley Ómnibus. Los mandatarios provinciales pidieron que se hagan cambios en los puntos que afectan a los distritos. Los funcionarios no dieron respuestas concluyentes a los reclamos, pero se comprometieron a evaluarlos.El encuentro comenzó poco después de las 11 con el objetivo de brindar información acerca de la marcha del proyecto de ley "Bases" que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para que sea tratado en las sesiones extraordinarias que se extenderán hasta el 31 de enero.Se realizó en un clima de fuerte hermetismo, de manera mixta, presencial y virtual. En el Salón de los Escudos de la Casa Rosada se sentaron este mediodía los funcionarios nacionales junto a los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Y por videoconferencia, desde sus respectivas capitales, se conectaron el resto de los líderes de Pro y la UCR locales: Gustavo Valdés (Corrientes); Carlos Sadir (Jujuy); Claudio Poggi (San Luis); Marcelo Orrego (San Juan); Alfredo Cornejo (Mendoza); Ignacio Torres (Chubut); Leandro Zdero (Chaco); y Jorge Macri (CABA).Los gobernadores de JxC expresaron su rechazo a la suba de retenciones y pidieron que Milei cumpla con su promesa de modificar el Impuesto a las Ganancias para volver a obtener los fondos coparticipables.Además, aseguraron que instruirán a sus legisladores para que apoyen “la mayoría de las reformas”, pero con condiciones. En esa línea, plantearon su desacuerdo con el capítulo de la reforma política donde podría verse afectada su representación en el Congreso.En lo que respecta a las retenciones, las provincias las consideran, al menos, excesivas. Y hubo pedidos para que no se generalicen los aumentos al 15%. En este punto, los gobernadores pusieron como ejemplos productos específicos que son afectados con el impuesto, sobre todo después de la devaluación.Sobre el Impuesto a las Ganancias, los mandatarios insistieron en que Milei cumpla su compromiso para revertir la suba del mínimo no imponible aprobada el año pasado, que recortó sus ingresos coparticipables, pero desde el Gobierno insistieron en que sólo lo enviarán en las sesiones ordinarias, a partir de marzo.Los representantes del Gobierno hicieron varios comentarios, pero no se comprometieron con firmeza a ninguna modificación, por el momento. Sí dieron por resueltos los reclamos de las provincias pesqueras, cuyos gobernadores habían estado con Francos la semana pasada, al igual que los reclamos sobre hidrocarburos por los que habían protestado los mandatarios de Neuquén, Rolando Figueroa, y Santa Cruz, Claudio Vidal; y el tema del biodiésel.El cónclave de hoy se organizó ayer, después de la charla que mantuvieron Frigerio y Francos ayer en Casa de Gobierno para discutir la “Ley Bases” del Ejecutivo que preocupa, sea por la redacción de los artículos o por el mismo espíritu de las medidas, a distintos sectores de las economías regionales.