Kelly Olmos apuntó contra el Gobierno de Milei: "Falsean los datos para poder justificar esta destrucción de los derechos laborales"

La ex ministra de Trabajocriticó las políticas del gobierno de Javier Milei y aseguró que al hablar de la “herencia” del expresidente Alberto Fernández “mienten para justificar su política laboral”.”, aseguró Olmos en declaraciones a Y arriba quemando el sol por Radio Rebelde donde reconoció: “En nuestro gobierno teníamos un grave problema en virtud de tener una inflación alta que oscilaba entre 8 y 12% mensual, lo cual era una alta inflación, pero estaba lejos del 25% que las medidas que fue anticipando y luego impulsando el gobierno de Milei y de Caputo están generando en la actualidad”.En ese sentido, señaló que algunos dichos incluso antes del triunfo electoral “tenían por objeto alimentar el descontento de la gente sobre la base de empujar el proceso inflacionario”. “Cuando Milei declaraba que el peso nacional vale lo mismo que el excremento y anticipaba que su programa era la dolarización, efectivamente eso ha asociado a una muy fuerte escasez de divisas que se dio por la acción combinada entre la sequía y el hecho de que los gobiernos peronistas siempre intentan mantener un alto nivel de actividad que demanda la divisa”.Y continuó: “Cuando llegan, hacen lo que se denomina la economía overshooting, una devaluación anunciada el 12 de diciembre por Caputo, que va mucho más allá de lo necesario, desvalorizan fuertemente el peso y desregulan todos los precios y todos los controles referidos a los precios”. “que ellos desregulan con objeto facilitar que los grupos concentrados económicamente maximicen su ganancia de una manera brutal”, aseveró.Olmos consideró que el objetivo de su política económica es “la dolarización sobre la base de desvalorizar el peso y generar simultáneamente un proceso de recesión muy profunda que va a venir asociado a una terrible destrucción de valor, de actividad y de empleo con el objeto también de debilitar la capacidad de reacción de la propia sociedad”.“A mí esto me parece sumamente peligroso, no solo por el daño social, sino porque la dolarización en sí misma es una concepción que se ocultaría a la Argentina en un proceso de primarización sin expectativas de desarrollo”, advirtió.Además, la exministra de Trabajo remarcó: “, eso es mentira”.“Cuando eso pasa, esos sectores concentran más poder económico, transfieren sus super ganancias al exterior y el país se empobrece porque no hay ningún proyecto que pueda mejorar la calidad de vida de un país si no es sobre la base de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores”, señaló al criticar la política laboral que propone Milei.En esa línea, indicó que cuando uno “debilita los derechos laborales, empobrece a los trabajadores, termina empobreciendo al conjunto social”.analizó.La exministra volvió a señalar que el Gobierno miente. “”. “No ha habido una meseta en estos 10 años. Lo que ha habido es un proceso durante el gobierno macrista de gran destrucción de empleo privado formal y en nuestro gobierno a la salida de la pandemia pudimos hilvanar 37 meses consecutivos de creación de trabajo y en particular de trabajo privado formal llegando así a una situación de desempleo de 5,7% que para encontrar un antecedente te tenés que remontar a la década del 80", señaló."Desde el '87 no había un índice tan bajo de desempleo como el que se alcanzó en nuestro gobierno. Y ellos dicen 'pero con un salario o con ingresos que no alcanzaban', para los salarios formales nuestro gobierno siempre facilitó la existencia de paritarias libres", remarcó y señaló que "el problema es que los gobiernos liberales han dejado una estructura laboral de una gran proporción de informalidad y ese sector sí sufrió muchísimo el proceso inflacionario".En esa línea insistió: "Y así no se mide la capacidad adquisitiva de los salarios. Si uno evalúa y compara en relación a la capacidad adquisitiva de los salarios del gobierno peronista, aún sabiendo que dejó una deuda en términos de ingresos, entregó el gobierno con un promedio salarial 30% superior a lo que fue la herencia de la convertibilidad de diciembre del 2001 y para nosotros es insuficiente."Es decir,. Y eso solo va a traer pobreza, destrucción de valor y una muy profunda recesión, acompañada además de una inflación que no va a ser dominada fácilmente. Lo cual va a generar un panorama social sumamente delicado. Ya lo está generando", concluyó Olmos.