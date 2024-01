El llamativo nacimiento de "PEP", el "comité" de Pymes y emprendedores que apoyan a Milei

La agrupación era desconocida ante la opinión pública hasta que el CM de la cuenta de la Oficina del Presidente de la República Argentina compartió un comunicado agradeciendo su apoyo.

El sábado se conoció una nueva entidad qque respalda a Javier Milei:Un nuevo grupo autoconvocado de pequeñas y medianas empresas que se formó en los últimos días con la intención de apoyar y desbloquear la reforma laboral del mega DNU del Gobierno."El Presidente Javier Milei expresa su agradecimiento al comité de Pymes, Emprendedores y Productores (PEP) por su respaldo a la reforma laboral incluida en el DNU 70/2023", señalaron.Por ahora la PEP sólo representa a una pequeña cantidad del mundo pyme y se ubica en una posición política que no comparte la mayoría de las demás entidades del sector.Quien lideró la iniciativa de constituir el comité PEP fue, economista y empresario de la carne autodenominado liberal, conocido en redes por su apodo y arroba "Lacha". Según declaró a El Destape, al conocer elel 21 de diciembre, Lazzari cEntre los primeros adherentes estuvieron Rodolfo Llanos (presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina, UERA) y Alejandra Bada Vázques (Lácteos Vidal).En poco tiempo, se formó un grupo de Whatsapp al que se sumaron más de 1000 dueños de pymes y emprendedores, con el objetivo de promover al nuevo agrupamiento sectorial entre senadores y diputados. "Llegamos a tener más de 20 reuniones con legisladores en estas semanas”, remarcó Lazzari.Aunque se conoce su existencia gracias a la Oficina de Milei, en declaraciones a El Destape, Lazzari aseguró que el PEP no tiene relación con el Ejecutivo. "Al Gobierno lo sorprendimos, especialmente cuando vieron que ya éramos 2000", aseguró. Las adhesiones continuaron llegando hasta el último viernes a través de un formulario de Google, que luego se cerró.De acuerdo con su creador,dado que hoy se encuentra suspendida por una cautelar de la CGT. "No puede quedar a interpretación de los jueces", manifiestó.Y, pese al comunicado presidencial,, sobre todo respecto a otros puntos que generan zozobra entre las pymes: "Creemos que la suba del impuesto PAIS a las importaciones es para bajarla pronto", aclaró, por ejemplo.También expresó quesino que lo define como "un grupo táctico dedicado a promover la reforma laboral" y admitió que tiene rasgos de un "grupo de autoconvocados", aunque aclaró que no sabe "en qué puede derivar" más adelante."La novedad acá es que por primera vez las empresas ponen nombre y apellido a su apoyo al DNU", señaló Lazzari, y agregó que "causan gracia" las críticas por haber abierto la web y las redes del grupo en simultáneo al comunicado de la Oficina del Presidente.