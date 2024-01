La Rioja pagará un bono de 80 mil pesos a estatales y demandará a Nación por fondos adeudados

Venimos trabajando para poder dar respuesta a la difícil situación que atravesamos en el país.



Después de avanzar con la ley de una nueva herramienta financiera, más todas las acciones que aplicaremos con respecto al achicamiento del Estado, y ajustes en gastos que no son de… — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) January 15, 2024

El Gobernador de La Rioja @QuintelaRicardo presentará ante la @CorteSupremaAR una #DEMANDA contra el Estado Nacional



A través de dicha Acción, que cuenta con el patrocinio letrado del distinguído jurista @agildominguez y el Mío propio, reclamamos el pago de $ 9.300 millones… pic.twitter.com/L05X9tW318 — Jorge Yoma (@NegroYoma) January 15, 2024

El gobernador de La Rioja,anunció el pago de un bono de 80 mil pesos para los empleados públicos provinciales y de 50 mil para trabajadores municipales y contratados. El anuncio fue acompañado por la decisión de presentar una demanda contra el Estado nacional ante la Corte Suprema para reclamar el pago de una deuda de 9.300 millones de pesos, dentro de los giros coparticipables del Presupuesto 2023, con un pedido de medida cautelar para que los fondos sean embargados al Tesoro nacional de forma inmediata."Venimos trabajando para poder dar respuesta a la difícil situación que atravesamos en el país", comenzó el comunciado Quintale en su cuenta de X donde anunció: "Después de avanzar con la ley de una nueva herramienta financiera, más todas las acciones que aplicaremos con respecto al achicamiento del Estado, y ajustes en gastos que no son de emergencia, entre otras;. Todo esto hasta en tanto podamos tener las conversaciones pertinentes con los distintos gremios que representan a los diversos sectores para consensuar un aumento salarial".Además, explicó que la suma se cobrará en en febrero con el sueldo de enero. "Es importante que sepan que estas gestiones las podemos realizar gracias a que tenemos en orden nuestras finanzas y prontamente estará en uso la nueva herramienta financiera que nos permitirá ordenarnos mejor en un contexto difícil", remarcó el Gobernador.Y añadió: "Mi prioridad son los trabajadores y trabajadoras de la provincia, que puedan recuperar parcialmente el poder adquisitivo y acceder a todos los derechos básicos".Al mismo tiempo, el Gobernador riojano decidió demandar a Nación, según informó el ex diputado, ex senador y ex embajador de esa misma provincia,, en X. "ReclamamosDichos fondos corresponden al ejercicio 2023 (Art 83-Planilla 18) del Presupuesto General de la Nación", escribió este domingo.La demanda, que impulsan Yoma y el abogado constitucionalista, pide "el reconocimiento y la actualización de $ 47.000 millones, pagados en su totalidad o en 12 cuotas mensuales que corresponden a La Rioja y que fueron consolidados en la reconducción del Presupuesto 2024, oportunamente realizada por el Poder Ejecutivo Nacional"."Es de destacar que", aclaró Yoma.Como un reclamo provincial al Estado Nacional puede tomar meses en definirse, aún si solo se trata por la Corte Suprema -que además ahora se encuentra en feria judicial-, Yoma también adelantó que solicitarán al tribunal "como medida cautelar urgente un embargo al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), hasta cubrir las cifras adeudadas por la Nación a nuestra provincia."Y la necesidad impostergable de recomponer los salarios de nuestros trabajadores públicos; como asimismo garantizar debidamente los servicios de Salud, Educación, Seguridad y Justicia, y demás políticas públicas por parte del gobierno provincial."