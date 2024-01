Ley ómnibus: la madre de Chano expone en comisiones por las reformas a la ley de Salud Mental

Durante la quinta jornada de debate en comisiones de Diputados por la ley ómnibus, la trabajadora social, madre del cantantede Tan Biónica,uno de los capítulos del megaproyecto enviado por el Gobierno al Congreso.Las autoridades de la Cámara Baja convocaron para este martes a Marina Charpentier y a la especialista en adicciones Stella Maurig, fundadoras de “La Madre Marcha”, una entidad sin fines de lucro destinada a ayudar a las familias de pacientes que padecen cuadros de consumo problemático de sustancias.“Mañana a la mañana ( por hoy) vamos a estar en el Congreso de la Nación porque nos han invitado para escuchar la voz de las madres. Allí estaremos representándolas de la mejor manera posible, y sobre todo, con mucho amor”, anunció la organización a través de sus redes sociales.En efecto, Charpentier y Maurig -madre de David Maurig, un joven de 31 años con problemas de adicciones que se quitó la vida a mediados de 2019- exponen desde las 10 de la mañana.La Ley N° 26.657 de Salud Mental y Adicciones fue promulgada en diciembre de 2010 y desde su entrada en vigencia planteó claroscuros. Los dos puntos más discutidos por los familiares desde hace años son las internaciones involuntarias y la pretensión de cerrar los hospitales psiquiátricos o centros de internación de salud mental para ser reemplazarlos por centros de salud especializados.El espíritu de la normativa vigente es la antimanicomialización, un punto de vista que buscó proteger los derechos del paciente en el sistema de salud, pero que en la práctica no sucedió ya que no se crearon los dispositivos necesarios para que se vuelva efectiva, ni tampoco se dispuso dónde ubicar a este tipo de pacientes en internaciones de tratamiento prolongado.Entre las modificaciones más destacadas que plantea el proyecto de ley del presidente Javier Milei,En junio de 2022, el testimonio de la mamá de Chano en el Congreso de la Nación colocó en primera plana un reclamo de miles de familias de pacientes psiquiátricos respecto a los claroscuros de la Ley de Salud Mental vigente y la falta de herramientas terapéuticas para las familias ante brotes y episodios agudos derivados de trastornos mentales y adicciones.“Soy la mamá de alguien que tiene la enfermedad de la adicción. Mi hijo tiene 40 y hace 20 años que sabemos que es adicto. Hace 20 años que damos esta batalla y que no puedo dormir con el teléfono apagado porque no sé qué va a pasar con mi hijo al día siguiente, porque no sé si cuando amanece va a estar vivo”, había dicho Marina Charpentier.Entre los ocho artículos que se proponen cambiar con la nueva normativa, al que hacía referencia la madre del músico es al artículo 20, sobre cuándo se puede hospitalizar al paciente por representar un riesgo para sí mismo o para terceros.