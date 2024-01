Ley Ómnibus: cuáles son las modificaciones que el Gobierno negoció con la oposición dialoguista

se modificaron o adaptaron mas de 100 artículos del proyecto original que el Poder Ejecutivo envió al Congreso a fines de diciembre, de entre un total de 664.

Tras una semana de intensas negociaciones y amenazas del oficialismo de convocar a sesión sin contar con los votos de la oposición dialoguista, el Gobierno alcanzó un principio de acuerdo sobre la Ley Ómnibus con varios cambios.El ministro del Interior, Guillermo Francos, el estratega libertario Santiago Caputo, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se reunieron por separado con el PRO, el radicalismo y el bloque Hacemos Coalición Federal, que aglutina resabios del macrismo, el peronismo no K y la Coalición Cívica.Al final de la jornada, todos los espacios de la oposición dialoguista, que no incluye al peronismo y a la izquierda, se mostraron satisfechos con el cambio de actitud del Gobierno. Así que por estas horas, los representantes del Poder Ejecutivo terminan de trabajar en el texto final que tendrá que ser aprobado por el propio Javier Milei. Luego será girado, esta tarde o durante el fin de semana, a la oposición.En total,La intención del Gobierno es dar dictamen el martes próximo y aprobar la ley al menos en Diputados antes del fin de las sesiones extraordinarias, el próximo 31 de enero.Uno de los puntos más polémicos era la delegación deen materia de emergencia económica, financiera, fiscal, social, previsional, energética y tarifaria, entre otras. El proyecto original estipulaba que el Ejecutivo obtendría la potestad de legislar en estos asuntos por dos años, prorrogable por otros dos. El proyecto modificado, en cambio, las delega por un año, prorrogable por otro año mas, es decir, hasta fines de 2025. Además, elimina la declaración de la emergencia social, sanitaria y de defensa.Por otra parte, se excluyó adel listado de empresas "sujetas a privatización" por parte del Poder Ejecutivo. El borrador no aclara nada sobre las otras 40 empresas que el Gobierno pretende incluir bajo este régimen con la aprobación de la ley, por lo que se desprende seguirá adelante con la posibilidad de privatizar el Banco Nación, pese a que también se había mencionado que La Libertad Avanza podría ceder en ese punto.Tambiénde entre un 8% y un 15% que el proyecto original establecía para las diversas economías regionales. Ahora, 35 de ellas, entre las cuales se encuentran la del vino, aceite, azúcar, leche, yerba mate y lana, mantendrán las retenciones cero que habían sido establecidas por Sergio Massa en septiembre pasado.Por otro lado, las modificaciones limitan la discrecionalidad del Gobierno en el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses. En este sentido, se establece que, para poder liquidar los activos del FGS, el Poder Ejecutivo debe tener la aprobación del Congreso al contar con un dictamen favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado.Además, se incluyen las modificaciones en materia de laque habían solicitado los gobernadores, se elimina el capítulo de la Ley de Sociedades y se establece una reducción de Bienes Personales para contribuyentes cumplidores, entre varios otros cambios.En paralelo, todavía se negocia lo que ocurrirá con la eliminación de laincluida en el proyecto original. Según pudo saber El Destape, La Libertad Avanza ofreció quitar ese artículo de la ley o bien dar una garantía de que las jubilaciones se actualizarán en base a la inflación. En este último caso, el punto en discordia es desde qué mes se aplicaría la actualización por la suba de precios.La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuvo que salir a defenderse de las críticas por el polémico apartado que prohibía la manifestación de 3 o más personas, hasta que anunció su eliminación. En la Ley de Bases ya, de acuerdo al borrador que diputados se pasan por estas horas de mano en mano.El borrador incluye modificaciones en uno de los temas más cuestionados de la ley ómnibus que afectaba a las niñeces: se aclara que. El artículo 550 incluía previamente a los alumnos del 2do ciclo de la primaria, pero ahora se identificará a "las materias extraprogramáticas o situaciones excepcionales que impidan el desarrollo curricular normal" como única variable para suspender la presencialidad de los chicos en las aulas.En una declaración conjunta, el Forum Infancias Red Federal había advertido en las últimas horas que la escuela "es presencial, salvo excepciones" dado que "la presencialidad garantiza el acceso a la enseñanza compartida y favorece la construcción de lazos de compañerismo y cooperación", en tanto que "la modalidad de escolarización híbrida descorre la responsabilidad indelegable del Estado respecto de garantizar la Educación de los niños, niñas y adolescentes".Si bien no hay mayores precisiones, se aclara que habrá cambios en las reformas que Javier Milei quería aplicar a la; así, se ampliará "el alcance de la Ley con respecto al artículo enviado al Congreso", ese que excluía de las capacitaciones obligatorias a los tres poderes del Estado y determinaba que quienes debían realizar las capacitaciones en cuestiones de violencia de género eran solamente aquellos que trabajan en la materia.El papá de Micaela, Néstor García, había advertido en la Cámara de Diputados que aceptar las reformas que socaban el espíritu de la Ley equivalía "a derogarla", en tanto "todas las personas que integran los tres poderes del estado, no importa el área en la que se desempeñan, ni su nivel, ni su jerarquía, tienen que capacitarse en esta ley”.En cuanto a las modificaciones sobre el régimen de salud mental, en el nuevo borrador se establece la eliminación completa del "capítulo de Salud Pública". El proyecto de ley de Milei, sin embargo, se refiere solamente en este apartado a los cambios que pretende hacerle a laque rige desde hace más de 10 años, otro punto cuestionado por los expertos en la materia, que habían advertido por su regresión hacia conceptos que tienden a patologizar y judicializar la salud mental.El "Musicazo" que realizaron diferentes sectores de la cultura la semana pasada para advertir por el desfinanciamiento dely la eliminación delparece haber llegado a los oídos de los diputados "dialoguistas". De acuerdo al borrador, no solamente se mantendría el Fondo Nacional de las Artes (al que se lo ajustaría igualmente con un tope de gastos generales y funcionamiento interno) sino que también se eliminan todos los cambios propuestos para el INAMU.Del mismo modo, se establece una garantía para que los recursos del INCAA, INAMU y CONABIP se mantengan, con la aclaración de que no podrían destinarse más de un 20% de los recursos a gastos generales y de funcionamiento interno.También se vuelve a incluir el mantenimiento de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica.En lo ambiental, se elimina el artículo 497 que modifica la, se establece un plazo de 90 días para la autorización de quema, se elimina la modificación del articulo 26 de la Ley de Bosques, se agrega un artículo para garantizar los Fondos a la Ley de Bosques en 2024 y se modifica el artículo 6 de la Ley de Glaciares para dar más claridad a la reforma.