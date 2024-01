Javier Milei sobre la ley ómnibus: "No hemos cedido en nada, hay mejoras que aceptamos"

El presidenteatribuyó el paro general que la CGT realizará el miércoles próximo a la coexistencia de "dos Argentinas" y consideró que si la inflación de enero replica el mismo número de diciembre del 25% "sería un buen dato”. Además se refirió a la ley de bases y señaló que el Gobierno "no cedió en nada".Tenemos que mirar siempre el equilibrio fiscal, la discusión es con el equilibrio fiscal sobre la mesa”, aseguró Milei en declaraciones a radio Rock and Pop sobre la ley ómnibus cuyo proyecto modificado se presentó este lunes ante el congresoEl mandatario señaló además que "tiene entendido" que la ley 'Bases' se tratará en el recinto de la Cámara de Diputados el "jueves" próximo.Sobre el debate de la ley 'Bases', criticó que "mientras vos tenés un Gobierno que está dispuesto a hacer lo que hay que hacer, sucede que hay un conjunto de políticos que quieren defender sus intereses corporativos y sus tongos". "", apuntó.Por otra parte, consultado sobre los cuestionamientos de la comunidad artística por el impacto de la ley 'Bases' en la actividad cultura, Milei respondió: "No podés mentirle a la gente. Se está haciendo la defensa de un privilegio cuando en esa mesa no están los desnutridos, los menores a los que no les alcanza para comer y los pobres".", lanzó el Presidente.Respecto al paro y movilización que convocó la CGT para el próximo miércoles consideró que se debe a que “en la que no se crean empleos privados desde 2011 y tenes clavada la cifra en 6 millones,”.“Nosotros vamos a estabilizar la economía, en cuanto limpiemos el sobrante monetario y saneamos el Banco Central, vamos a liberar el mercado de cambios. No hay magia, esto demanda tiempo y nosotros proponemos soluciones reales. Es un trabajo serio poner de pie a la Argentina”, prometió.”, consideró el Presidente este lunes y apuntó: “Si a eso le agregás que tenemos un arrastre estadístico de por lo menos 10 puntos, replicar (en enero) el mismo número (25,5%) sería un muy buen dato; de ahí para abajo sería todo para festejar”.Sobre la brecha cambiaria, explicó: “Había bajado muy rápido, ahora están impactando otros elementos". "Mientras los políticos juegan a hacer sus picardías, el mercado te pasa factura. Hay un conjunto de políticos que, por defender sus tongos, están dispuestos a que el país reviente. No la ven por estar cegados ideológicamente y otros porque tienen tongos”, insistió.“Lo más interesante del DNU, que es la primera vez que se les devuelven libertades a los ciudadanos y también se eliminan tongos”, remarcó.