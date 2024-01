Ley Ómnibus: Diputados convocó al plenario de comisiones para buscar dictamen favorable

En el marco del debate por la Ley ómnibus, el oficialismo de la Cámara de Diputados convocó para este martes a la tarde al plenario de comisiones y así conseguir un dictamen favorable de la "Ley de Bases" que le permita llevar el tratamiento del proyecto al recinto "lo más pronto posible".El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General, y Presupuesto y Hacienda tendrá lugar en el anexo C de la Cámara baja a las 18 horas, según confirmaron fuentes parlamentarias.De esta manera, las autoridades de La Libertad Avanza (LLA) confían en que el proyecto de ley pueda llegar al recinto este jueves, a pesar de que algunos puntos siguen generando diferencias, incluso en sectores de la oposición dialoguista.El jefe de bloque de LLA en Diputados, Oscar Zago, sostuvo hoy que "el Gobierno decidió sacar 141 artículos" del proyecto original para alcanzar "diálogo y consenso" en el marco de los debates que se dan en el plenario de comisión de la Cámara baja.Por su parte, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, descartó nuevos cambios a la Ley ómnibus pese a la presión de gobernadores: "No creo que haya lugar para más porque no hay tiempo. Es necesario que salga lo más pronto posible"