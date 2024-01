Milei desplazó a la cúpula de la Superintendencia de Servicios de Salud y generó malestar en el equipo de Bullrich

En los considerandos no se especifica el motivo del desplazamiento de las autoridades, lo único que se señala es que “resulta necesario disponer el cese” tanto de Chiantore como de Nicolás Striglio (ex gerente).

El presidente Javier Milei desplazó este jueves a la cúpula de la Superintendencia de Servicios de Salud que su gobierno había puesto en funciones hace menos de dos meses. La remoción generó sorpresa y bronca en el equipo de Patricia Bullrich, ya que el organismo era conducido por Enrique Rodríguez Chiantore, hombre cercano a la ministra.Según el decreto 83/2024 publicado en el Boletín Oficial, el nuevo superintendente de Servicios de Salud será Gabriel Oriolo, quien hasta el año pasado se desempeñó como director de Procesos y Sistemas de OSDE, la empresa de medicina prepaga con mayor cantidad de personas afiliadas en el país. En tanto, Claudio Stivelman será el gerente general del organismo."Soy el primer sorprendido por la noticia. Me enteré por el Boletín Oficial a primera hora y no hubo controversias o malentendidos en el Ministerio que me hubieran hecho sospechar que iban a tomar esta decisión.", aseguró Chiantore en diálogo con Letra P.La salida de Rodríguez Chiantore, quien aterrizó en la gestión libertaria tras su militancia en los equipos de Salud de Juntos por el Cambio luego de ser jefe de Gabinete del Ministerio de Salud entre 2015 y 2018, implica un retroceso para Bullrich, quien colocó varias fichas en el Ejecutivo más allá de sus dominios en la cartera de Seguridad. De hecho, el ex superintendente había sido presentado como “referente sanitario” de JxC en la campaña presidencial de Bullrich del año pasado.Vale mencionar que laes un organismo clave, ya que regula a todos los actores involucrados en el sector, especialmente prepagas y obras sociales. Es un puesto codiciado desde siempre por los gremios, quienes siempre buscan tener "una mano amiga" para auxiliar a las obras sociales. De ahí que también haya llamado la atención que la medida se tomara tan sólo 12 horas después del paro general con movilización de la CGT al Congreso.En la conferencia de prensa que realiza diariamente desde la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni se refirió a las modificaciones en la cúpula del organismo de salud y explicó que el Presidente busca “a los mejores en cada una de las posiciones”.“El Presidente busca que trabajen los mejores en cada área; cuando considera que una persona tiene que ser removida por alguna persona más capacitada eso va a ocurrir, Ocurrió en este caso y va a seguir ocurriendo en un montón de casos más. No hay que sorprenderse por eso. Buscamos a los mejores en cada una de las posiciones”, detalló ante la consulta de los periodistas acreditados.Y en relación a la posibilidad de que el Gobierno haya anunciado los reemplazos de Chiantore y Striglio como contragolpe tras la movilización de central obrera, el portavoz presidencial aseguró: “, lejos estar de ser así, ni en este caso ni en ningún otro. No se sorprendan si eso sigue ocurriendo en el gabinete nacional”.El lugar que ocupaba hasta ahora Chiantore se volverá aún más decisivo si Milei logra plasmar la reforma del sistema de salud que planteó en su mega DNU, donde elimina la obligación de quienes trabajan de asociarse a una obra social y pone a competir en un mismo plano a las empresas de medicina prepaga con los entes manejados por los sindicatos.