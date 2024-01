Tras la eliminación del capítulo fiscal, desde Unión por la Patria advierten que Milei apunta a las facultades delegadas

Sacan capítulo fiscal de la ley ómnibus.



Tras el anuncio de Luis Caputo, diputados nacionales y referentes de Unión por la Patria (UP) advirtieron que, detrás de la decisión de eliminar el capítulo de reforma fiscal del proyecto de la ley ómnibus, el Gobierno apunta a obtener facultades la extraordinarias y gobernar sin Congreso.La oposición salió a remarcar que si bien se elimino un capítulo, en el proyecto sigue vigente el Artículo 1° que plantea "declarar la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa" por un año y con la posibilidad de extenderlo otro año más. Algo que le otorgaría al presidente Javier Milei facultades extraordinarias y ka posibilidad de gobernar sin el Congreso Nacional."Sacan capítulo fiscal de la ley ómnibus. Derrota del gobierno y triunfo de los que hicimos oposición frontal.. MÁS AJUSTE, especialmente sobre provincias", advirtió el presidente del bloque de UP en la Cámara Baja, Germán Martínez. Y añadió: "A Milei se le notan los hilos".En esa línea, se expresó el diputadoque señaló que "retiran la parte fiscal porque no querian negociar con sus aliados un proyecto de equilibrio". "Acá hay que poner el ojo, especialmente en el punto uno", advirtió."Es preocupante el grado de improvisación del Gobierno. Más allá del retiro del paquete fiscal anunciado por el ministro Caputo,entre otros artículos", apuntó también el legislador bonaerense y docente universitarioPara la legisladoraesta es una "Tremenda derrota del gobierno. Resultado de: 1) la movilización popular que puso un límite claro y 2) la falta de pericia en toda la negociación política con los que quieren ayudar al gobierno".Si bien la diputada destacó el impacto del paro general, advirtió queEntre ellas, destacó: Facultades en 9 materias AMPLIAS por un año para Milei, privatización de 40 empresas "sin justificar cómo ni para qué", liquidación de los activos de los jubilados y libre juego para negociar deuda sin pautas. "Me preocupa mucho que se haya acordado esto. No se votan listas sábanas de empresas a vender para que Milei haga caja y entregue lo nuestro", sentenció.Desde la izquierda, tambiénadvirtió sobre las facultades delegadas: "Quedan las facultades delegadas. Mono con navaja", lanzó.