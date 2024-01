El debate por la Ley Ómnibus se pospuso un día y podría durar 40 horas

En medio de negociaciones frenéticas con los bloques de la oposición dialoguista en el Congreso, el oficialismo postergó para el miércoles la sesión en la Cámara de Diputados para debatir la Ley ómnibus y estima que durará aproximadamente "cuarenta horas".En un principio, los representantes parlamentarios del Gobierno habían consensuado con sus aliados en la Cámara baja que la discusión en el pleno sería mañana. No obstante, se decidió avanzar en conversaciones para pulir la estrategia y el debate en el recinto se aplazó 24 horas.Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, mantiene contacto permanente desde anoche con la Casa Rosada y con los referentes de los bloques dialoguistas del Congreso. Por la fragilidad parlamentaria, La Libertad Avanza, que reúne apenas 38 bancas propias, necesita imperiosamente del consenso del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación para garantizar el quórum para sesionar de 129 legisladores.Durante la tarde está prevista una reunión de Menem con los presidentes de esas bancadas, con el objetivo de unificar criterios. El cónclave sería entre el Presidente de la Cámara Baja y las autoridades de los bloques aliados. Desde Unión por la Patria (UxP), presididos por el diputado Germán Martínez, no recibieron convocatoria a ese encuentro. “Desde el 10 de diciembre no nos contactó nadie del Gobierno ni de La Libertad Avanza”, le dijeron a Infobae desde UxP.En tanto, los gobernadores de Juntos por el Cambio se reunirán hoy para evaluar las modificaciones que el gobierno de Javier Milei aplicó a la iniciativa. Para ese fin, se darán cita a las 19 en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la ciudad de Buenos Aires, donde se espera que delimiten una postura conjunta sobre la megaley.Se trata de referentes del interior del país entre los que hay integrantes de la UCR, el PRO, el peronismo disidente y de otros espacios provinciales. Todos ellos exigen que la Casa Rosada unifique la interlocución y abra una mesa con los funcionarios de Milei que tienen incidencia en la discusión sobre la Ley Ómnibus, para conversar sobre detalles en particular del texto normativo que ya no incluye el apartado fiscal. Pretenden ser recibidos por Caputo, Nicolás Posse, jefe de Gabinete, o Guillermo Francos, ministro del Interior. En concreto, los jefes provinciales buscan un cónclave formal para darle institucionalidad a la negociación.Los gobernadores evalúan que sin el paquete fiscal de la ley, que implica no tratar el proyecto de Ley para reinstaurar el Impuesto a las Ganancias, el Poder Ejecutivo no compensará la pérdida de recaudación de las provincias por no percibir ese tributo -que es coparticipable- y exigen alternativas para resarcir la situación.Cabe recordar que el viernes a última hora, Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, anunció la decisión del Gobierno de retirar de la Ley Ómnibus el capítulo fiscal. Por falta de acuerdos y la presión de los gobernadores de JxC y algunos del peronismo no kirchnerista, temían que los apartados para instrumentar el ajuste económico podía caerse.Recién ayer al final de la tarde, el oficialismo le acercó a los bloques aliados el texto nuevo de la Ley Ómnibus con las modificaciones aceptadas, y ya sin el capítulo fiscal. El articulado pasó de 664 artículos de su versión original a 386 de la redacción actual que propone La Libertad Avanza.