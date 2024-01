Heller adelantó el rechazo total del kirchnerismo a la Ley ómnibus

El diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Carlos Heller adelantó este miércoles que el kirchnerismo votará en contra en general y en particular la totalidad de la Ley ómnibus y declaró que la propuesta "podría llamarse 4 M" porque tiene un "denominador común".En ese sentido, mencionó al ex ministro de Economía José Martínez de Hoz durante la dictadura militar y a los ex presidentes Carlos Menem y Mauricio Macri y al actual presidente Javier Milei como "un denominador común".Al hablar en el recinto de la Cámara baja durante el debate del proyecto, el diputado del kirchnerismo dijo que "todos ellos propiciaron los mismos valores, Martínez de Hoz, achicar el Estado para agrandar lo nacional, Menem pregonaba que todo lo que sea estatal debe ser privatizado, Macri elogió esas políticas y dijo que Menem fue un gran reconstructor del país y Milei ha dicho lo mismo y dijo que todo lo que podamos pasar al sector privado se va a hacer, no importa si tiene valor o no".Para Heller, las políticas liberales "no tienen en cuenta la función social de la prestación de los servicios" y recordó que Milei dijo que "el problema es que la justicia social no es justa porque no aporta el interés general y dijo que es violenta".Milei, agregó Heller, considera que "el Estado se financia a través de impuestos que se cobran de manera coercitiva y desconoce la Constitución" y sostuvo que "el espíritu" de la norma que comenzó a discutirse hoy en la Cámara de Diputados "es beneficiar a las grandes corporaciones"."Esto no se puede aprobar de ninguna manera", concluyó en el inicio del debate que se espera se extienda durante dos días, y adelantó el rechazo total en general y en particular del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.