Fuerte cruce entre el PRO y UP en el segundo día de debate de la Ley ómnibus

En el marco del segundo día de debate de la Ley ómnibus, el diputado Damián Arabia (PRO) cruzó a Eduardo Toniolli (UP) por enfrentar a la Policía Federal y lo acusó de defender narcotraficantes en Santa Fe, ante lo cual Cecilia Moreau (UP) lo llamó "cobarde", criticó su "patoterismo" y le pidió presentarse en la Justicia."Como argentino de bien, si un diputado o un ciudadano tiene toda esa información guardada que tiene que ver con el narcotráfico y el delito que dicen combatir y en definitiva terminan siendo cada vez más oscura lo que tiene que hacer, diputado Arabia, es poner lo que hay que poner y presentarse en la justicia no hacer comentarios con segundas intenciones", apuntó Moreau y le recordó que está en el recinto "en representación del pueblo que lo votó".La diputada también se dirigió al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y le remarcó que "no todo tiene que ver con las formas y con el tiempo. Usted también tiene que hacer valor el rol de los fueros… Se lo digo porque lo votamos todos. A mí me lo dijeron durante años”."No me diga lo que tengo que hacer a mí, le pido por favor que guarde las formas. No nos insultemos entre nosotros", le exigió Menem."Yo también le pido que guarde las formas", replicó la legisladora y el titular de la Cámara baja le apagó el micrófono para bajar el tono de la discusión."No apague el micrófono, usted no es cárcel o bala, usted es el presidente de la casa de la democracia", disparó la diputada cuando Menem le devolvió el audio y concluyó: "El diputado Arabia tiene que retractarse de lo que dijo o ir a la Justicia".