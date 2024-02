Oscar Zago apuntó contra el bloque de Pichetto: "¿Qué cambió para que nos emboscaran?"

El jefe de bloque de La Libertad Avanza en Diputados,, habló luego de que la Ley Ómnibus pasara nuevamente a comisión y responsabilizó a Miguel Pichetto porque aseguró acompañar y luego dividió los artículos por ítems. “¿Qué cambió de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde? Me hiciste una emboscada”, expresó.El funcionario consideró que siempre buscaron el “consenso” y por eso lograron 144 votos en la elección cuando lo propusieron votar en general. “Fuimos y nos pusimos a consensuar, a conversar porque si no nos dicen que somos unos negociadores, y la verdad, de 664 artículos quedamos en 382. ¿Este es el gobierno que no escucha, que es duro, que es fascista? Nos acusan de todo”, indicó.Y agregó en Radio Mitre:En cuanto a HACEMOS y a Miguel Pichetto apuntó:En cuanto a la ley manifestó que todo lo votado vuelve a foja cero,