"No jodan": Desde el gobierno santafesino estallaron contra Milei por eliminación del Fondo Compensador del Interior

En medio de la confrontación entre Javier Milei y los gobernadores por la caída de la Ley ómnibus, un funcionario de la más estrecha confianza del mandatario santafesino, Maximiliano Pullaro, estalló contra el Gobierno por el anuncio de la eliminación de Fondo Compensador que se utiliza para subsidiar los pasajes de colectivos en el interior del país.“No jodan que sin nuestros puertos no van a tener ni para pagarle a los trolls”, repudió el secretario general del Gobierno de Santa Fe, Juan Cruz “Cacu” Cándido, desde su cuenta personal de la red social de X, luego de que el propio Pullaro criticara la decisión de suprimir las transferencias a las provincias para abaratar el costo de los pasajes de colectivos.Cándido se sumó a los reproches en las últimas horas y aseguró que la medida de ajuste tendrá un impacto directo y “considerable” en el costo de los boletos para los habitantes de su provincia. “Obviamente esto no solo va tener un impacto al bolsillo, sino en la posibilidad de mucha gente de desplazarse a sus lugares de trabajo o de estudio. Nadie de 'la casta' viaja en colectivo, sino que afecta particularmente a sectores del trabajo, de la producción y de los estudiantes”, señaló hoy en declaraciones radiales a El Destape Sin Fin.Según el funcionario santafesino, la provincia de Santa Fe, junto con la contribución de municipios como el de Rosario, estuvo complementando el Fondo Compensador, que mensualmente aporta unos 1500 millones de pesos mensuales. “La provincia no puede ponerlo, es muy difícil. Somos una provincia que produce y tiene recursos, pero que además tiene muchas obligaciones y responsabilidades”, dijo sobre las partidas que dejarán de percibirse.Para Cándido, la eliminación de estas partidas no solo implica una merma en los recursos disponibles para el transporte público, sino que revela el enfoque de ajuste del Gobierno: “Yo creo que quieren dar la épica de la venganza a un plan de ajuste tradicional y que ya lo vimos con Cavallo”.El malestar y preocupación de varias gestiones provinciales estalló ayer luego de que el Gobierno anunciara la eliminación del Fondo Compensador del Interior. En los últimos años, esta caja se utilizó para equilibrar las disparidades en el costo del boleto del transporte público entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto del país. Se trata de una asistencia puntual para promover la accesibilidad de la movilidad urbana en las provincias.A pocos días del fracaso del proyecto de “Ley Bases”, el Gobierno resolvió recortar aún más las cuentas públicas y el principal destinatario fueron estos recursos dirigidos a los gobiernos provinciales. Maximiliano Pullaro es uno de los gobernadores que rechazó esta medida, junto a otros mandatarios como Alfredo Cornejo (Mendoza) y Sergio Ziliotto (La Pampa), entre otros.