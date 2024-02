TN tuvo que pedir disculpas por un polémico vídeo de Milei como "Terminator"

¿Qué es todo esto? pic.twitter.com/v5Wak6rwDA — Agustín López Núñez (@tampocolapavada) February 9, 2024

Tras la emisión en vivo de un polémico vídeo, desde el canal de noticias TN del Grupo Clarín tuvieron que pedir disculpas por las fuertes críticas de varios sectores. En el clip, se lo ve al presidente Javier Milei personificado como el famoso personaje 'Terminator', asesinando a políticos opositores, a quienes los acusa de promover la votación en contra de su Ley ómnibus.Ante la repercusión, el conductor Diego Sehinkman intentó enmendar la situación con un pedido de disculpas, pero quiso justificar la publicación como una manera de hacer humor e inclusive alegando que sucedió por "apuro, vértigo"."Nos equivocamos, metimos la pata. A veces sucede. Mostramos un vídeo que debía ser humorístico y no fue gracioso", dijo el periodista.Sehinkman afirmó que el video no representaba al programa, a quienes lo crearon, a él en particular, ni al canal en sí: "Eso que salió no es representativo, el que conoce el programa esto no es plato de la casa".El video mostraba Milei caracterizado como el letal "Mileinator" , eliminando a legisladores que se opusieron a la llamada Ley Ómnibus. Andy Olivera se llama el creador detrás del polémico clip. Es un humorista y diseñador audiovisual que muestra siempre su fanatismo por el contenido "libertario". Su trabajo ya ha generado polémicas en varias oportunidades anteriores.