El Gobierno no transferirá dinero al Fondo de Compensación Salarial Docente y peligra el inicio de clases

Luego de que gremios docentes alertaran por el comienzo de clases ante el recorte de fondos provinciales, el Gobierno confirmó que no transferirá el dinero correspondiente al Fondo de Compensación Salarial Docente e indicó que cada provincia es responsable de negociar los aumentos salariales en Educación.Así lo afirmó este miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa: “El fondo compensador, en principio, la Nación no lo va a transferir".Tampoco dio precisiones sobre una posible paritaria nacional: "Con respecto a lo que se denomina popularmente como la paritaria docente nacional, que en realidad todos sabemos que no es tal, no existe pero se está evaluando, aún no hay ninguna definición al respecto", manifestó ante la consulta de la prensa.Y agregó: "Los salarios docentes dependen de cada uno de los gobernadores y cada jurisdicción es libre de pactar el salario que deseen con sus trabajadores; los docentes de la Argentina dependen de cada una de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires”.“El Gobierno va a promover que los días de clases se cumplan y que todos los argentinos que quieran educarse puedan hacerlo, independientemente de la paritaria, que es relevante, pero esa discusión la tiene que dar las provincias”, reiteró.Los principales dirigentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) brindaron en la mañana de hoy una conferencia de prensa. Allí, advirtieron sobre la posibilidad de que las clases no inicien en tiempo y forma, y reclamaron al Gobierno “el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo”.El viernes de la semana pasada, los ministros de Educación de las 24 provincias argentinas, en el marco de una reunión de dos días del Consejo Federal de Educación, firmaron una carta dirigida al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel, en la que le expresaron su preocupación por el tema.Allí le consignaron la falta de transferencia del Fondo de Compensación Salarial Docente y de otros ítems salariales como Conectividad y Material Didáctico y además, los programas educativos nacionales (incluyendo la extensión de la jornada escolar), y el Fondo de Infraestructura.