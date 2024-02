Desde el Vaticano desmintieron que el Papa haya aprobado el plan económico de Milei

Desde el Vaticano salieron a desmentir al presidentequien, tras su gira por Italia y su reunión con el Papa Francisco, aseguró que el Sumo Pontífice había manifestado manifestó "su aprobación del programa económico".Al brindar una entrevista a Mario Sechi, director del diario conservador Libero, Milei habló de su encuentro con Francisco, a quien le pidió disculpas por sus ofensas, dijo que se habló mucho sobre la situación política y social del país, y”, aunque también admitió que “le manifestó su preocupación por los sectores más vulnerables”.Sin embargo, desde el Vaticano consultadas por La Nación en cuanto a lo dicho sobre la “aprobación del programa económico” se mostraron perplejas y dijeron: ““Fue un encuentro profundo. Naturalmente, al inicio de la conversación le pedí enseguida perdón por mis afirmaciones sobre él de cuando era más joven. El Papa me dijo: ‘Todos cuando somos jóvenes cometemos errores, no te preocupes”, contó el Presidente en la entrevista que salió publicada el pasado martes, tuvo lugar en el hotel Ambasciatori Hilton.Y aseguró: “Le renové al Papa mi invitación a viajar a la Argentina. Hablamos del programa económico, le conté lo que hemos heredado, le expliqué las varias alternativas y los resultados posibles. Hubo una coincidencia con el Papa en este sentido, manifestó su aprobación del programa económico y manifestó su preocupación por los sectores más vulnerables”, afirmó. “Le comenté al Papa lo que estamos haciendo con el ministerio del Capital Humano para ayudar a las franjas más vulnerables, pero también a otros actores medios, sectores de la vida social que para nosotros tienen una gran importancia”.Preguntado si esperaba el apoyo del Papa, el mandatario contestó: “Fue una sorpresa importante, muy positiva”.Ante una pregunta sobre cómo pensaba convencer al Parlamento para que cambie de idea sobre la ley ómnibus, que fracasó, Milei contestó: “En la última elección se vio claramente quiénes son las personas honestas y quiénes son los ladrones. La estrategia es desvelar quiénes son los ladrones”.“Las personas, afortunadamente, se dan cuenta de que detrás [de la caída de la ley] está la idea de usar la caja para robar”, agregó, al revindicar, por otro lado, lo hecho hasta ahora por su gobierno.“La motosierra está trabajando. En menos de dos meses, echamos a 50.000 empleados públicos, no renové 10.000 contratos y 200.000 planes de asistencia. Hemos eliminado la obra pública, cancelado el 98% de las transferencias discrecionales a las provincias y reducimos a la mitad los ministerios. La motosierra cortó el gasto real del 30% y redujo un déficit financiero de más de cinco puntos respecto al PBI. Después de dos meses alcanzamos el equilibrio financiero”, dijo.