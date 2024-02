Lali Espósito le respondió con altura a Milei y lo invitó a su próximo show

Luego de la fuerte polémica que se generó por los dichos de Javier Milei contra Lali Espósito por la participación de la cantante en festivales y shows organizados por provincias y municipios, la artista publicó un breve mensaje en sus redes sociales para responderle al Presidente. Entre otras cosas, la actriz realizó un repaso de su vida como profesional, dijo que respetaba la decisión de los argentinos en las últimas elecciones e invitó al jefe de Estado a su próximo show.escribió Lali.El mensaje de la actriz y cantante en sus redes estuvo acompañado de un video en el que afirmó:El conflicto comenzó luego de que Milei, durante una entrevista con LN+, se refiriera a la cantante como Lali “Depósito” comparando lo que cobraba la artista por un recital con la falta de gastos del Estado en otras áreas clave como educación o el combate de la pobreza., dijo el Presidente.Sobre esta acusación puntual, en su descargo Espósito advirtió:“Respeto, aunque no comparto, que su plan dé la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre Ud y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento”, agregó la ex actriz de Chiquititas y Casi Ángeles, entre otros programas y películas.Sobre el final de la carta, Lali hizo referencia a la victoria electoral de Milei dejando en claro su posición contraria: “Presidente, Ud es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a TODOS a un mejor lugar, democráticamente acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto”.Esta mañana, previo al descargo de la cantante, el Presidente dio entrevistas radiales en las que ratificó sus dichos y redobló las críticas:“Si querés agredir tenés que estar limpio, si vos un parásito que vivió chupando la teta del Estado, y si tus opiniones están en línea a un espacio político que te pagó las presentaciones, sos un mecanismo de propaganda, no sos un artista”, sentenció en diálogo con radio La Red.Sr PresidenteMi nombre es Mariana Esposito, nací en Parque Patricios , al sur de la capital de Buenos Aires.Tengo 32 años y trabajo hace 22.Comencé a trabajar a los 10 años en televisión. En esos años tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un éxito enorme. Esas experiencias me permitieron aprender, crecer en la industria, profesionalizarme y ganar dinero para ayudar a mi familia. Le pude comprar la casa a mis padres Sr presidente!! No sabe qué emoción tan grande. No solo eso, trabajando en esas series, publicidades y películas pude hasta comprarme mi propia casa, algo lejano sino imposible lamentablemente para muchos de los jóvenes de nuestro país. Por eso enfatizo: ¿sabe qué orgullo tan grande es eso? Es un privilegio haber crecido y progresado haciendo lo que amo. Trabaje incansable y honradamente para que así sea.Hace poco más de 10 años que me dedico a la música. Comencé de manera independiente invirtiendo lo que ganaba en la tele en mi proyecto musical y la gente lo acompañó y lo hizo crecer sin parar hasta poder hacer mi primer estadio de fútbol lleno el año pasado, producido de manera privada y con mi madre y mi familia siendo parte de mi equipo de trabajo, una emoción enorme. Hice 5 discos que la gente recibió con amor y respeto y que me llevaron a hacer giras hermosas, nacionales e internacionales, por muchos países del mundo durante todos estos años. Además de desarrollarme como artista pude hacerlo como productora en ficción y darle trabajo a mucha gente, entiendo que imagina el orgullo que representa.No lo quiero aburrir. Lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre.Participé de varios shows municipales con TODOS los gobiernos, como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestro país.La cultura no solo genera muchísimo trabajo sino que construye y narra la identidad de un pueblo y ,sobre todo, genera alegría y emoción.Respeto, aunque no comparto, que su plan dé la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre Ud y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento.Presidente, Ud es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a TODOS a un mejor lugar, democráticamente acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto.No creo que el camino sea la falta de respeto, la descalificación sin sentido.Nos deseo a todos lo mejor. Siempre.Le mando un respetuoso saludo.Mariana Lali Esposito.PD: vi en sus redes que pone en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario. SIN IRONÍA alguna y con ilusión lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Seria un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro.