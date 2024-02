Llaryora cruzó a Milei: "Que me mande al psicólogo es como que yo lo mande al nutricionista"

El gobernador de Córdoba,volvió a apuntar contra el presidente Javier Milei y le señaló: “Hay que dejar de gobernar por Twitter y empezar a gobernar en serio”.En diálogo con Futurock, el mandatario provincial advirtió que el país “”. "Una crisis es como un incendio. Si perdés tiempo es mucho peor. Y se pierde por impericia”, señaló.Llaryora cuestionó la forma en que se maneja el Gobierno al poner “en una lista a los diputados que no acompañaron como traidores, y perseguir a los de la cultura y a periodistas”.En ese marco, se refirió a los dichos del presidente, quien este jueves lo había mandado al psicólogo: “Respecto a la quita de fondos hacia las provincias, el gobernador consideró que la Nación “no manda fondos, porque no produce nada. La producción está en las ciudades y las provincias”. “Córdoba puede subsistir por su solvencia económica, por eso también podemos alzar la voz en nombre de otras provincias”.Además, cuestionó la asistencia que Milei anunció a padres que tengan dificultades para pagar las cuotas de escuelas privadas de sus hijos."¿Cómo vas a dar un voucher a la clase media y no a sectores populares? Lo pregunta hasta un chico de jardín eso". "A los chicos de los barrios populares, ¿quién les va a comprar los útiles?", insistió.