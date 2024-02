Milei cruzó al hijo de Tato Bores y lo responsabilizó por los "tosedores"

Javier Milei apuntó contra Alejandro Borensztein después de que el productor de televisión e hijo del humorista Tato Bores realizara una columna de opinión en un diario con cuestionamientos a los ataques del Presidente a los artistas y los escraches a quienes lo critican.En una publicación en su cuenta de la red social X (ex Twitter), Milei afirmó que Borensztein tuvo injerencia en el tercer debate presidencial y lo acusó de favorecer al ex candidato de Unión por la Patria., aseguró.En tal sentido, expresó que el productor de televisión buscó beneficiar a Sergio Massa. "señaló.La publicación de Milei se llevó a cabo después de que Borensztein realizara una columna de opinión en el diario Clarín titulada "calmate Javi". Allí, se cuestionó los ataques del jefe de Estado a quienes cuentan con una postura política diferente al Gobierno y se ejemplificó con las agresiones a la cantante Lali Espósito.De esta manera, el líder de La Libertad Avanza volvió a referirse a que el exministro de Economía llevó "tosedores" al intercambio que se realizó en la previa al balotaje de 2023, ya que tras el debate, subrayó: "El público de Massa estaba enfrente mío y, cada vez que yo tenía que hablar, se dedicaban a toser, era un coro de tos. Él buscaba un desborde emocional mío y no lo logró, aún con los tosedores, es un tema no menor".