El crítico pronóstico de la UCA: la pobreza trepará al 60% en marzo

En medio de una inflación que no se detiene, y mientras se aguarda el impacto del nuevo tarifazo en el transporte público, la medicina prepaga y los servicios de gas y electricidad, el director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, estimó que el nivel de pobreza llegará a alrededor del 60% entre febrero y marzo.indicó el académico. Según las últimas proyecciones difundidas por la UCA, la pobreza trepó al 57,4% -porcentaje que representa a 27 millones de personas- durante el primer mes de 2024.Salvia señaló que las cifras de pobreza "están evidenciando los últimos cuatro años de ineficacia económica". Además, dijo que durante 2023 "había una burbuja de consumo. La gente tenía plata en el bolsillo", y puntualizó que 2011, 2012 y 2017 fueron los años con menores índices de pobreza.En ese sentido, añadió:agregó en declaraciones a FM Rock&Pop.Salvia consideró además que la clase media que cayó en la pobreza "tiene trabajo y no forman parte de lo que conocemos como pobreza estructural crónica. Por eso, cuando haya estabilidad económica, rápidamente podrán salir de esa situación".El Observatorio Social de la UCA proyecta que la población en situación de indigencia pasó del 9,6% en el tercer trimestre de 2023 al 14,2% en diciembre de 2023 y al 15% en enero de 2024. Y el nivel de pobreza subió del 44,7% observado en el tercer trimestre de 2023 al 49,5% en diciembre y al 57,4% en enero.El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC-Costo de Vida) de enero fue de 20,6%. De esta manera, la inflación interanual trepó al 254,2%.La división de mayor aumento en el mes fue Bienes y servicios varios, con un 44,4% producto del incremento en artículos de Cuidado personal. Le siguieron Transporte, con un incremento del 26,3% por las subas en transporte público y el arrastre del aumento de combustibles; y Comunicación con una suba del 25,1%, por el alza en servicios telefónicos y de internet.La división con mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (20,4%). Al interior de la división se destacan las subas de Carnes y derivados y Pan y cereales. Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en enero fueron Prendas de vestir y calzado (11,9%) y Educación (0,9%).