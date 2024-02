La Provincia se pronunció por la Cuestión Malvinas tras los dichos del canciller británico

Ante el silencio de parte del gobierno dedistintas provincias se fueron sumando al repudio que inició el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, ante la visita del canciller británico,, a las Islas Malvinas, este lunes.El diplomático declaró, tras su llegada, que espera que las Islas del territorio argentinolo que desató aún más el repudio de algunos dirigentes argentinos, como de ex combatientes y la población en general que busca mantener vivo el reclamo por la soberanía de las Islas.La provincia de Buenos Aires, en tanto, se sumó este martes al repudio mediante un comunicado oficial en donde adhiere a la palabra del gobernador fueguino y considera "provocadora" la presencia del Canciller británico en las Islas. Además, en contexto de silencio por parte del Gobierno Nacional, el comunicado llama a "no minimizar" esta presencia e invita a unaEl Gobierno de la provincia de Buenos Aires repudia la provocadora presencia del canciller británico David Cameron en nuestras Islas Malvinas y hace suyas las palabras del gobernador de la hermana provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Profesor Gustavo Melella, denunciando el intento de menoscabo de nuestros legítimos derechos soberanos, así como también las prácticas colonialistas que sostiene el Reino Unido en pleno siglo XXI.La actitud del gobierno británico no debe ser minimizada y amerita una condena contundente de todo el arco político nacional, acorde a nuestro posicionamiento histórico, y tal como lo dispone la Constitución Nacional en su Disposición Transitoria Primera donde subraya nuestra legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional; y manifiesta que la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.