Carmona cuestionó el tuit irónico de Mondino a Cameron: "Fue una provocación colonialista"

El ex secretario de Malvinas, Jorge Carmona, ha expresado sus preocupaciones con respecto a una reciente declaración de la ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Diana Mondino. Carmona cuestionó un tuit de Mondino en el que esta última valoraba - en tono irónico - el gesto del Canciller británico, David Cameron, de incluir a Argentina en su visita a la región. Para el ex funcionario nacional, el Canciller británico no estuvo simplemente de "visita" en la región, sino que estuvo en territorio argentino en lo que él describe como un acto de provocación colonialista.

Señora @DianaMondino, el canciller británico no estuvo de "visita" en la región, estuvo en territorio argentino en el marco de una provocación colonialista. Ud y la @CancilleriaARG no están para darle la bienvenida al usurpador sino para hacer valer nuestros derechos soberanos https://t.co/8HDXoM5wxL — Guillermo Carmona (@grcarmonac) February 20, 2024

El cruce del ex funcionario nacional respecto de la actitud de la ministra de Milei ante una cuestión tan importante como el viaje del ex premier a las islas del Atlántico Sur pone de relieve la sensibilidad y la importancia de las cuestiones relacionadas con la soberanía territorial en Argentina y cómo son abordadas por el gobierno en el ámbito internacional.

