Adorni sobre el paro de trenes: "Cuando no están en el poder, le complican la vida al resto"

El vocero presidencial,, criticó este miércoles el paro de trenes que rige desde esta madrugada y aseguró que fue decidida por "un grupo de personas que cuando no está en el poder le complica la vida a la gente".En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial señaló que el Gobierno estudia la posibilidad de tomar medidas en contra de los sindicatos que llevan a cabo la protesta este miércoles que, según señaló, afectó a "más de un millón usuarios". "Se están estudiando cuáles serán las medidas que tomemos para que existan consecuencias en este caso", señaló.Al respecto aseguró que la discusión paritaria en el gremio ferroviario "está abierta", por lo que "no correspondía el paro ni la conciliación obligatoria".Respecto a la interna que trascendió entre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el ministro de Economía, Luis Caputo, por la disposición de fondos para la asistencia social aseguró que "no hay ningún tipo de discusión" y negó que hayan existido "discusiones fuertes".", afirmó Adorni.Además, Adorni se refirió a la reducción de cargos en el PAMI obedece a una "limpieza del empleo militante, que es empleo político", y afirmó que "los argentinos no tienen por qué pagar eso con sus impuestos"."En términos presupuestarios, el recorte representa un cuarto del presupuesto que se destina a los gastos de estructura", explicó Adorni en su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en la que mencionó que la anterior gestión había "aprobado cuestiones delirantes" como -indicó- "140 millones de pesos destinados a maquillajes y vuvuzelas durante el (último) Mundial" de fútbol.El vocero presidencial confirmó una reunión entre el mandatario y el expresidente,"es probable" que se reúnan "en los próximos días", en medio de versiones acerca de la conformación de una coalición entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO."Tenemos plena confianza en que la política de a poco va a ir entendiendo qué es lo que necesita la Argentina. Estamos cada vez más alineados con determinados sectores" políticos, indicó Adorni en la habitual conferencia de prensa matutina en Casa Rosada, en la que dio cuenta además de la posibilidad de un inminente encuentro entre Milei y Macri.