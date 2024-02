Se define si el DNU de Milei sigue los pasos del ómnibus: el poroteo en la Bicameral y qué votos son clave

Este jueves empieza en el Congreso una definición clave para el futuro del gobierno de Javier Milei: la Comisión Bicameral que inicia el trámite del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, la reforma planteada desde el Poder Ejecutivo a pocos días de comenzada la gestión libertaria y que corre el riesgo de seguir el camino de la ley Bases (más conocida como "ómnibus")

el “poroteo” muestra una paridad bastante sólida entre el mileísmo - y su aliado PRO - y el kirchnerismo. Los primeros juntan 6 votos - contando los tres de LLA, dos del PRO y uno de Cambio Federal-, mientras que por el lado del bloque opositor también hay 6 voluntades, todas de Unión por la Patria

Chocado el Ómnibus por la impericia política de La Libertad Avanza, con el propio Milei a la cabeza, ahora comienza el tratamiento del mega Decreto 70, que deroga más de 300 leyes, modifica una cantidad similar y que tiene como objetivo desregular la economía. Con 55 días de aplicación, tiene suspendido por vía judicial el capítulo laboral.La primera reunión del organismo parlamentario se dará después de que la Cámara de Diputados, cona la cabeza del atraso, confirmara el lunes a los 8 diputados. Estará integrada porAna Carolina Gaillard, Vanesa Siley y Ramiro Gutiérrez de UXP; Lisandro Almirón y Oscar Zago de LLA; Hernán Lombardi del PRO; Nicolás Massot de HCF y Francisco Monti de la UCR.Si bien todavía no está definido formalmente,. Tan importante como para usarlo para perder tiempo: por ejemplo, los libertariosEn ella vicepresidentahabía dispuesto hace un mes la conformación de ese cuerpo conLas 12 del mediodía es el horario designado para la reunión de los 16 legisladores -8 diputados y 8 senadores- y el comienzo del debate. En el Salón Illia del Senado, se espera que, tras elegir las autoridades de la Comisión, inicie la discusión. El plazo que establece el reglamento es de 10 días hábiles para dictaminar. O sea hasta el 7 de marzo.Diputados y senadores, si cumple con los requisitos de necesidad y urgencia y si no legisla sobre materias que prohíbe la Constitución. Nada pueden determinar sobre la cuestión de fondo.Así las cosas,Con ese estado de situación,Distintos operadores del Congreso hicieron saber aque tanto el bloque Cambio Federal, que conduce Miguel Pichetto, como los radicales, "están en pleno debate por Whatsapp". Aseguran también que "hay posiciones divididas".En UXP hay expectativa pero saben que ninguno de los bloques quería votar con ellos "por el costo político", pero consideran que la actualidad del "clima social está cambiando" gracias a "los aumentos generalizados" que pegan en "el humor de la gente".Los radicales y peronistas de Pichetto tenían la esperanza depositada en una definición de la Corte Suprema de Justicia, que tiene las denuncias sobre la constitucionalidad del DNU. En los últimos días ingresó al Máximo Tribunal una demanda de la provincia de La Rioja para que se declare la nulidad, pero desde sede judicial dicen a quien quiera oír que los supremos "no van a definir nada" porque "están esperando" que "la política resuelva sus problemas".