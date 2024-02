Confirman un bono de $70 mil para jubilados de la mínima en marzo: quedará muy abajo de la inflación

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este miércoles que el Gobierno otorgará un bono de $70.000 a todos aquellos jubilados que cobren el haber mínimo, además del aumento del 27% que se decretó este miércoles para marzo, abril y mayo.Caputo dijo que "el bono va a subir otro 30%, era de $55.000 y va a quedar en $70.000", y señaló que con ese aumento la jubilación mínima ascenderá a casi $205.000., señaló el titular del Palacio de Hacienda durante una entrevista con el canal de noticias TN.El funcionario cuestionó a aquellos que defienden la fórmula de movilidad jubilatoria al advertir que "fuimos los primeros que dijimos de corregirla para que no pierdan poder adquisitivo"."Las jubilaciones sufrieron una corrección del 40% durante el Gobierno anterior y este era obvio que si no corregíamos la fórmula rápidamente iba a seguir pasando. La prueba de que esa fórmula no sirve la vienen viendo los jubilados en los últimos cuatro años", aseguró el titular del Palacio de Hacienda., agregó.La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) publicó a través del Boletín Oficial una resolución en la que indica que habrá un aumento del 27,18% a partir de marzo. La norma precisa que se "establécese que el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, correspondiente al mes de marzo de 2024, es de 27,18%".En el considerados del texto indica queDe esta manera, se calculó el índice de movilidad que determina el artículo 32 de la Ley Nº24.241, la cual comenzará a regir desde marzo 2024. La fórmula de movilidad previsional dio como resultado el porcentaje. Con el incremento, el haber bruto mínimo pasará a ser de $105.713 a $134.446, mientras que el máximo va de $711.346 a $904.690.