Rige el paro nacional de trabajadores de la Salud: solo atienden guardias mínimas y urgencias

El paro nacional de hospitales convocado por el gremio de Sanidad empezó este jueves 22 de febrero a las 00 y va a durar de 24 horas. El sindicato encabezado por Héctor Daer tomó la medida ante la falta de avances en la negociación paritaria y contra el decreto del Ejecutivo que desregula las obras sociales ¿Cómo será la atención en clínicas, sanatorios y hospitales?Desde la medianoche no hay atención médica en los centros de salud, tanto públicos como privados, así como en laboratorios y geriátricos. El único servicio que sigue activo es el de guardias por urgencias, precisaron desde la Federación de Asociaciones Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA).Asimismo, el gremio indicó que la huelga "será con presencia en el establecimiento asistencial", por lo que los médicos "asistirán a sus puestos de trabajo" pero "no" realizarán "tareas asistenciales". De todas maneras, remarcaron que va a estar garantizada "una cobertura de guardias mínimas, con enfoque prioritario en las emergencias".plantearon desde las redes.La decisión del paro nacional de Sanidad fue anticipada por el secretario general del gremio y triunviro de la CGT Héctor Daer en sus redes sociales, donde denunció la “intransigencia” de las cámaras empresariales.En tanto, acorde con la medida, FATSA emitió un comunicado este martes apuntando contra el Gobierno, en el que criticó que "sólo para los trabajadores no hay plata"., indicaron, con relación al dato del Indec de la inflación del primer mes del año, del 20,6%.La decisión del gremio de sanidad fue motivada, además, por la publicación del decreto del presidente Javier Milei en el Boletín Oficial, que permite a más de 20 millones de trabajadores optar entre las distintas prepagas y obras sociales, con "libre competencia" entre ellas.Asimismo, la huelga coincide con las medidas de fuerza que comenzaron a desatarse producto del deterioro salarial planificado por el Gobierno en todas las ramas. De hecho, se concretará un día después del paro nacional de trenes, que este miércoles dejó sin servicio a todas las líneas ferroviarias -excepto las de larga distancia-., remarcó el dirigente a través de la red social X, donde confirmó la medida de protesta.