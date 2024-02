Ex rectores le reclamaron al Gobierno fondos para "garantizar un ciclo lectivo normal" en las universidades

Ante el brutal ajuste vía congelamiento del presupuesto 2023 pero con una inflación que sólo en lo que va del año supera el 60%, además del retraso y poda de partidas, la Asociación de Ex Rectores de Universidades Públicas (AERUP) se sumó al reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional y de distintos actores de la comunidad universitaria y le pidió al gobierno de Javier Milei que incremente los recursos para garantizar el funcionamiento de las casas de altos estudios."Las ex rectoras y los ex rectores también expresamos que es indispensable afectar mayores recursos a las universidades. Los fondos destinados a las universidades nacionales son establecidos año a año por el Congreso Nacional a través de la Ley de Presupuesto. Es obvio que por no haber sido sancionada dicha norma para el corriente año, y dado que el Poder Ejecutivo ha prorrogado el presupuesto 2023, los recursos allí asignados han quedado totalmente desactualizados frente al proceso inflacionario por todos reconocido", señalaron.En ese sentido, remarcaron, al igual que el CIN, que "los gastos de funcionamiento, salarios, las obras de infraestructura, el equipamiento, las becas, y los fondos para las actividades de investigación y extensión, deben tener una actualización inevitable"."En las universidades nacionales se forman el 80 % de los profesionales y se desempeñan el 70% de los investigadores del paísAunque las universidades reconocen la difícil situación económica de nuestro país y hacen los mayores esfuerzos para asignar eficientemente los recursos, aun así, deben contar con un incremento lógico de los fondos que garanticen un ciclo lectivo normal", enfatizaron.Es por eso que señalaron que en situaciones "críticas como la presente es frecuente que se produzca, incluso, una mayor demanda sobre las universidades publicas y un aumento de matrícula, que exigirá esfuerzos adicionales".Destacaron que la universidad pública es una "institución estratégica para el desarrollo nacional" y que es el lugar en el que "se forman jóvenes y adultos que podrán contribuir mejor a la búsqueda de soluciones a los problemas locales, nacionales y regionales y se desarrollan conocimientos que servirán para un mejor futuro de nuestra comunidad"."Nuestra universidad pública es uno de los grandes logros de la sociedad argentina, construida en democracia. La AERUP manifiesta que las universidades nacionales, ante el inicio del ciclo 2024, se encuentran en situación critica y requieren previsibilidad para continuar con sus actividades, lo que solo se logra, con una adecuada actualización de partidas presupuestarias", cerraron.Acompañaron la carta de los ex rectores reconocidos ex funcionarios de las universidades públicas y la ciencia, como Ernesto Villanueva (Florencio Varela), Fabian Calderon (La Rioja), Rodolfo Tecchi (Jujuy), Delfina Veiravé (Nordeste), Albor Cantard (Litoral), Felix Nieto (San Luis), Javier Gortari (Misiones), Carlos Perez Rasetti (Santa Cruz), Guillermo Capriste (Bahia Blanca), Roberto Tassara (Tandil), Ruben Hallu (Buenos Aires), entre otros.