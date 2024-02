El senador Mayans consideró que es "tardío" el establecimiento de la Bicameral para tratar el DNU

El titular del bloque de senadores de Unión por la Patria (UxP), José Mayans, consideró este jueves que la constitución de la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo que se reúne en el Congreso de la Nación "es tardía" porque ya se cumplió el plazo de 10 días que establece la Constitución Nacional.

Mayans dijo:Mayans destacó además queAgregó "la ley es clarísima y taxativa respecto de que cumplido el plazo de los 10 días hábiles si la comisión no emite despacho ambos cuerpos pueden tratarlo en forma inmediata y simultánea".En relación a la designación de las autoridades de la Comisión Bicameral que es tratado este jueves, Mayans aseguró que desde el bloque de UxP "no tienen problema", pero denunció "la decisión arbitraria tanto del presidente de la cámara de Diputados, (Martin Menem), como con la presidenta del Senado, (Victoria Villarruel), de restarnos un senador y un diputado en ambas comisiones"."Tal decisión es arbitraria y no representa lo que establece la Constitución en cuanto a las proporcionalidades de la comisión", advirtió Mayans para quien el DNU "es nulo de nulidad absoluta e insanable". "Este DNU deroga 79 leyes, modifica 300 leyes, modifica el código civil y el código aduanero", cerró.