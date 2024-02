Otro golpe para el bolsillo de los trabajadores: los bancos anunciaron un aumento en las comisiones

En medio de la espiral inflacionaria por el ajuste y los aumentos de precios, los bancos ya informaron que aumentarán las comisiones y las tasas por los atrasos en el pago de la tarjeta de crédito. Se calcula que la suba será del 100%.La medida, por formalidades, debe comunicarse con 60 días de anticipación, por lo cual comenzará a regir a partir del mes de abril. Previo al DNU de Milei, la ley establecía un tope del 50% por sobre la tasa de financiación. A partir de la sanción del decreto, el límite no existe más y ahora los emisores pueden cobrar a los usuarios con la única condición de no capitalizar.Los bancos que ya anunciaron sus aumentos son el Galicia, cuyas subas entrarán en vigencia en mayo, y el Santander. El único que todavía no tiene previstos nuevos aumentos luego del de casi $3.000 de enero es el BBVA, mientras que por su parte, el HSBC ya se encuentra evaluando subas.En relación a las billeteras digitales, desde Brubank indicaron que el mantenimiento de la Visa Crédito internacional será de $4.800 mensuales. Ualá, por su parte, comentó que las cargas en efectivo desde $5.000 hasta $50.000 aumentarán 1,5% más el 21% de IVA en abril. En tanto, las que superen ese monto tendrán un ajuste de 3,5% más IVA.Por otra parte, las extracciones por Rapipago o Pago Fácil pasarán a costar de $500 a $725.